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13 июля 2022 года 12:00
Спад в экономике России может составить всего 3,5-5% в 2022г - Sber CIB
Спад в экономике России может составить всего 3,5-5% в 2022 году, полагают аналитики Sber CIB. "Деловая активность в России снижается гораздо медленнее, чем ожидалось в начале кризиса, - пишут эксперты инвестбанка. - Бизнес энергично выстраивает новую логистику, переориентируется на новые рынки и ищет новых поставщиков. География российской внешней торговли меняется существенным образом и очень быстро: торговля с ЕС сокращается в пользу Китая, Турции, Индии и прочих "дружественных" стран. Теперь мы ожидаем меньшего снижения российской экономики - на 3,5-5%". По мнению аналитиков Sber CIB, в пользу этого мнения говорит несколько факторов: - Ежемесячные темпы замедления экономики сократились. В мае с учётом сезонного сглаживания экономическая активность снизилась лишь на 0,5% по сравнению с апрелем. Это лучший результат с начала кризиса, поскольку в феврале, марте и апреле спад составил соответственно 1%, 1,1% и 1,9% в месяц. - Экспорт снизился не так сильно. За II квартал 2022г ВВП упал на 4,0-4,5%. По оценкам аналитиков, этому способствовало снижение потребления и сокращение запасов. Чистый экспорт должен был значительно вырасти, поскольку физические объёмы импорта снижались гораздо быстрее экспорта. Эта картина характерна для всех кризисов в России. - В качестве базового сценария экономисты Sber CIB ожидают снижения ВВП на 5% в 2022г. Не исключено и более оптимистичное развитие событий, при котором спад в третьем квартале резко замедлится. В этом случае по итогам года ВВП снизится на 3,5%. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЭКОНОМИКА-ВВП-ПРОГНОЗ
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