Рубль, вероятно, попытается уйти в диапазон 50-55 руб./$1 в налоговый период июля - "Открытие Инвестиции"

Курс рубля, вероятно, попытается перейти в диапазон 50-55 руб./$1 в рамках июльского налогового периода, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

"Правительство РФ, ЦБ и Минфин своими вербальными интервенциями настойчиво рекомендуют уходить от доллара и евро в пользу "дружественных" валют. Судя по динамике курсов, рынок услышал этот призыв - например, продолжает расти доля торгов юанем. Не будем удивлены, если к концу текущего года юань/рубль по объемам на споте превзойдет евро/рубль. Что касается ближайших перспектив курса рубля, то ожидаем в рамках июльского налогового периода попытку пары доллар/рубль перейти в диапазон 50-55 руб./$1", - отмечает Шульгин в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.