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Рынок акций РФ после позитивного старта торгов вернулся к продажам, индекс Мосбиржи просел к 2100п

Москва. 13 июля. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов в среду на фоне отскока мировых площадок вернулся к продажам, индекс Мосбиржи опустился в район 2100 пунктов во главе с бумагами металлургов и финансовых компаний на фоне укрепления рубля.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2108,96 пункта (-1,2%), индекс РТС - 1135,68 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 4,7%.

Доллар просел до 58,49 рубля (-0,72 рубля).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-4,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-3,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,9%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,9%), акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9% и -0,7% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "Московской биржи" (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

Подорожали расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,1%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, данные по потребительской инфляции в США, вероятно, останутся высокими, но могут показать замедление базового показателя, таким образом давая инвесторам надежду на достижение инфляцией локального пика.

Нефть утром прибавляет около 1% после отката накануне на 7-8% из-за опасений в отношении сокращения мирового спроса в условиях замедления мировой экономики и ограничительных мер в Китае. На рынке установились "медвежьи" настроения, при этом отчет Американского института нефти показал скачок запасов нефти на прошлой неделе на 4,76 млн баррелей против ожиданий их сокращения, что указывает на возможность схожих данных в официальном докладе Минэнерго США.

Для индекса МосБиржи ближайшая поддержка расположена у 2100 пунктов, а сопротивление - у 2190 пунктов. В целом рублевый рынок остается под основным нисходящим давлением, значимых поводов для масштабных покупок все еще нет, а в течение дня тревожные для сталелитейного сектора сигналы могут поступить от операционных результатов ММК и НЛМК за первое полугодие. На зарубежных площадках в центре внимания будут данные по инфляции в США, а также динамика нефти и экономические прогнозы ЕС. Среднесрочные "медвежьи" настроения не теряют актуальности, но мировые рынки также не против коррекционного отскока, отмечает Кожухова.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, в среду утром ситуация на внешних рынках улучшается. Ключевые азиатские индексы подросли после сильных данных по внешней торговле Китая (в первом полугодии объем экспорта КНР увеличился на 13,2% при прогнозах роста на 12,2%). ЦБ Новой Зеландии повысил утром ключевую ставку на 0,5 п.п., до 2,5% годовых.

Нервозность инвесторов сохраняется перед отчетом по инфляции в США. Так, представитель ФРС США Баркин заявил, что наблюдает признаки спада экономической активности в отдельных секторах экономики и ожидает повышения ключевой ставки на 75 б.п. на заседании ФРС в конце июля.

Рынок ожидает, что рост цен в США в июне ускорится до 8,8% в годовом выражении, обновив 40-летний максимум. Однако сам рост будет связан скорее с высокими ценами на продовольствие и энергоносители (в частности, в США цены на бензин в июне впервые выросли до $1,3 за литр). Негативная динамика на глобальных рынках в среду может сохраниться.

Индекс МосБиржи в ближайшее время из-за отсутствия идей для роста будет двигаться в "боковике" - в диапазоне 2100-2200 пунктов, полагает Соловьев.

В США индексы акций завершили волатильную сессию вторника снижением на 0,6-1%. Давление на рынок акций продолжают оказывать сигналы ухудшения ситуации в мировой экономике. Инвесторы опасаются, что замедление темпов глобального экономического роста будет негативно сказываться на корпоративных прибылях. Дополнительным фактором, который может ограничить прибыли американских экспортеров, является укрепление американской валюты. Во вторник курс евро опускался до паритета в паре с долларом, однако затем немного отошел от этого уровня.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предполагает, что прибыли компаний индекса S&P 500 в прошедшем квартале увеличились в среднем на 4,3% - минимальными темпами с конца 2020 года. Три месяца назад ожидалось, что повышение прибылей составит в среднем 5,9%, и ухудшение прогнозов обусловлено ускорением инфляции, а также быстрым ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.

Тем временем, в среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng растет на 0,04%), но проседает Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,7-1,1%) и растеряли утренний рост американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,01%).

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в июне увеличились на 8,2% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). В помесячном выражении цены снизились на 0,1%. Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными и средними прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics. В мае потребительские цены в ФРГ выросли на 8,7% в годовом и на 1,1% в помесячном выражении.

Потребительские цены во Франции в июне выросли на 6,5%, как и ожидалось.

Инвесторы ожидают статданных по инфляции в Штатах за июнь, которые выйдут в среду в 15:30 МСК. Эксперты прогнозируют, что потребительские цены в стране в июне выросли на 8,8% в годовом выражении после роста на 8,6% в мае. Если прогноз подтвердится, то инфляция обновит максимум более чем за 40 лет и Федеральная резервная система США может повысить ставку на июльском заседании на очередные 75 б.п.

Рынки обеспокоены тем, что действия центробанков мира по обузданию инфляции могут подорвать глобальный экономический рост.

Китайский экспорт в первом полугодии вырос на 13,2% по сравнению с тем же периодом годом ранее, свидетельствуют данные Главного таможенного управления страны. Объем импорта поднялся на 4,8%.

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются вверх после отката до апрельских минимумов из-за усиления опасений рецессии в мировой экономике, возобновления роста заболеваемости COVID-19 в Китае, а также укрепления доллара США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $100,27 за баррель (+0,8% и -7,1% во вторник), августовская цена WTI - $96,6 за баррель (+0,8% и -7,9% накануне).

Спекулятивные игроки делают ставку на дальнейшее снижение нефтяного рынка: чистые длинные позиции на основные сорта нефти на прошлой неделе упали до минимума с 2020 года, отмечает агентство Bloomberg.

Несмотря на опасения глобальной рецессии, ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2022 году и ожидает увеличения потребления в 2023 году, а глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что худшее для рынка, вероятно, еще впереди.

Минэнерго США, тем временем, сохранило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2022 год и понизило прогноз добычи на 2023 год.

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) прогнозирует, что Россия сможет переориентировать основные объемы поставок нефти и нефтепродуктов из Европы на другие направления, но все же потеряет значимую часть добычи к концу следующего года.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-6,2% и -24,2% "префы"), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-5,5%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (-2,5%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-2,3%).

Подорожали бумаги ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+5,3%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+5,2%), SFI (MOEX: SFIN) (+4,7%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+3,8%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+3,4%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 6,67 млрд рублей (из них 1,69 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,44 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 597,43 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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