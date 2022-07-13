Котировки золота в III квартале останутся в диапазоне $1750-1900/унц. - "Финам"

Котировки золота в III квартале 2022г останутся в диапазоне $1750-1900 за тройскую унцию, говорится в аналитическом материале "Финама".

"Ранее инвесторы предпочитали для защиты от инфляции более доходные инструменты (акции, криптовалюту), но сейчас эти классы активов среднесрочно развернулись вниз (Bitcoin упал до $20 тыс., просадка - 59% с начала года), поэтому инвесторы не сильно продают золото, даже с учетом сильного роста ставок. Видимо, среднесрочно закладывается сценарий торможения мировой экономики и остановки повышения ставок в ближайший год. На долгосрочном графике цен на золото видно, что за последние два года сформировал сильную поддержку на $1680/унц. и сопротивление на $2080/унц. В нашем базовом сценарии на III квартал котировки золота останутся в диапазоне $1750-1900/унц.", - пишут аналитики инвесткомпании.

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