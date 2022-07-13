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13 июля 2022 года 10:45

Рубль перешел к росту к доллару и евро после незначительного снижения на старте торгов

Москва. 13 июля. Доллар США и евро перешли к активному снижению на "Московской бирже" в среду утром после небольшого укрепления на старте сессии. Рубль после незначительного снижения по итогам первой минуты торгов перешел к росту к бивалютной корзине на фоне более заметного предложения валюты.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 58,9 - 59,39 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,015 руб./$1 (+7,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 59,485 руб./EUR1 (+2,25 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 5,14 коп. к уровню закрытия 12 июля, до 59,23 рубля.

Доллар при этом оказался на 16,09 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 72,07 коп. выше официального курса.

В 10:15 МСК курс доллара США составил 58,8 руб./$1, что на 40 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 58,98 руб./EUR1, подешевев на 76,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 56,5 копейки - до 58,88 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль возобновил укрепление к доллару и евро уже в первые минуты сессии после небольшого снижения непосредственно на старте торгов на фоне преобладающего предложения валюты. В обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном накануне на сайте ЦБ РФ, отмечалось, что после периода повышенной волатильности ситуация на валютном рынке в апреле - июне 2022 года характеризовалась устойчивым чистым притоком валюты на внутренний рынок, что способствовало формированию избыточной валютной ликвидности в банковском секторе.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в первом полугодии 2022 года составило $138,5 млрд, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года ($39,7 млрд). Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной в начале недели на сайте Банка России.

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами РФ в первом полугодии 2022 года увеличилось в 2,6 раза, до $158,4 млрд, по сравнению с $60,5 млрд за аналогичный период 2021 года.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, смягчающий административную ответственность за ряд нарушений валютного законодательства, обусловленных применением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц РФ со стороны недружественных иностранных государств, сообщает сайт Кремля.

Законом устанавливается, что "административная ответственность за ряд нарушений валютного законодательства РФ не применяется к резиденту, если невыполнение соответствующего требования валютного законодательства обусловлено применением мер ограничительного характера в отношении граждан РФ и российских юрлиц со стороны иностранных государств, государственных объединений и союзов, государственных (межгосударственных) учреждений иностранных государств или государственных объединений и союзов, совершающих в отношении РФ недружественные действия".

"Данное положение распространяется на правоотношения, возникшие в период с 23 февраля по 31 декабря 2022 года", - говорится в пояснении к закону.

В нем отмечается, что со дня вступления закона в силу "подлежит прекращению рассмотрение дел об отдельных нарушениях валютного законодательства, находящихся в производстве судей, органов, должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, и не подлежат исполнению неисполненные постановления (...) о наложении административных наказаний за совершение таких административных правонарушений, если соответствующее требование валютного законодательства не выполнено в период 23 февраля 2022 года в связи с применением указанных мер ограничительного характера".

В центре внимания трейдеров в среду данные об инфляции в США за июнь, которые будут обнародованы министерством труда страны в 15:30 МСК. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предполагает ускорение инфляции в Штатах в прошлом месяце до 8,8% в годовом выражении с 8,6% в мае.

Высокая инфляция требует от американского Центробанка быстро ужесточать денежно-кредитную политику, что способствовало существенному укреплению доллара с начала текущего года. Европейская валюта, тем временем, находится под давлением в связи с растущими ожиданиями ухудшения экономической ситуации в еврозоне в результате сокращения поставок российского газа в регион, отмечает Dow Jones.

Ослабление евро является благоприятным фактором для местных экспортеров, однако не помогает Европейскому центральному банку (ЕЦБ) в борьбе с инфляцией, которая находится на максимуме за 40 лет.

При этом, ухудшение перспектив экономики еврозоны означает, что ЕЦБ не сможет ужесточать политику наравне с Федеральной резервной системой (ФРС), отмечают эксперты. В прошлом месяце ЕЦБ сообщил, что намерен поднять ключевые процентные ставки впервые с 2011 года - на 25 базисных пунктов (б.п.). ФРС, тем временем, уже увеличила ставку в этом году на 150 б.п.

Цены на нефть упали до апрельских минимумов по итогам торгов во вторник, корректируются вверх утром в среду.

Давление на рынок оказывают усиливающиеся опасения рецессии в мировой экономике, возобновление роста заболеваемости COVID-19 в Китае, а также укрепление доллара США, достигавшего паритета в паре с евро накануне.

Спекулятивные игроки делают ставку на дальнейшее снижение нефтяного рынка: чистые "длинные" позиции на основные сорта нефти на прошлой неделе упали до минимума с 2020 года, отмечает агентство Bloomberg.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 МСК в среду составляет $100,68 за баррель, что на 1,2% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты упали в цене на 7,1%, до $99,49 за баррель, минимума с апреля.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $96,96 за баррель, что на 1,17% выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка во вторник стоимость этих контрактов опустилась на 7,9%, до $95,84 за баррель, что также является минимальным значением с апреля.

Несмотря на опасения глобальной рецессии, ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2022 году и ожидает увеличения потребления в 2023 году, а глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что худшее для рынка, вероятно, еще впереди.

Минэнерго США, тем временем, сохранило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2022 год и понизило прогноз добычи на 2023 год.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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