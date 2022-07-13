Очевидных идей для уверенного роста индекса Мосбиржи в краткосрочной перспективе нет - BCS Express

Очевидных идей для уверенного роста индекса Мосбиржи в краткосрочной перспективе в настоящее время нет, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Техническая картина по индексу Мосбиржи сейчас слабая. Район около 2160-2170 пунктов теперь выступает зоной сопротивления. Пока индекс находится ниже, актуален нисходящий сценарий. В качестве цели падения при выходе из устоявшегося коридора ранее мы обозначали широкий диапазон 1850-2000 пунктов - он остается актуальным. Каких-то очевидных идей для уверенного роста в краткосрочной перспективе пока не появляется: доходность по облигациям перестала падать, дивидендный сезон практически завершился, а квартальные отчеты, которые могли бы пролить свет на состояние дел компаний, еще не публикуются. При этом сразу отмечу, что в случае возврата и закрепления индекса Мосбиржи в течение пары сессий выше 2170 пунктов общая картина существенно улучшится. В таком случае станут интересны спекулятивные длинные позиции", - пишет аналитик в обзоре.

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