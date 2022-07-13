Возможно укрепление рубля до 56-58 руб./$1 на торгах в среду - ПСБ

Возможно укрепление рубля до 56-58 руб./$1 на торгах в среду, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Пара доллар-рубль завершила торги во вторник без заметных изменений у отметки 59 руб./$1. Заметим, что в ходе торгов, доллар на Мосбирже становился дороже евро впервые за 20 лет. Мы связываем это с оплатой газа в рублях, что формирует избыточный спрос на национальную валюту в паре евро-рубль. При этом не стоит забывать о более быстром повышении ставок в США, а также приобретении ЕС энергетического сырья с премией из-за его дефицита, что также оказывает давление на европейскую валюту. Полагаем, что вплоть до заседания ЕЦБ на следующей неделе евро сохранит свою дешевизну. В среду мы ожидаем, что курс доллара может возобновить свое снижение в диапазон 56-58 руб./$1 -техническая картина располагает к сохранению нисходящей динамики, а нефть на утро среды пытается отыграть свои вчерашние потери", - пишет эксперт банка.

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