Среднесрочно "медвежье" настроение остается актуальным для рынка акций РФ - "Велес Капитал"

Среднесрочное "медвежье" настроение в целом остается актуальным для российского рынка акций, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Значимых поводов для масштабных покупок все еще нет, а в течение дня тревожные для сталелитейного сектора сигналы могут поступить от операционных результатов "ММК" и "НЛМК" за первое полугодие. На зарубежных площадках в центре внимания будут данные по инфляции в США, а также динамика нефти и экономические прогнозы ЕС. Среднесрочные "медвежьи" настроения не теряют актуальности, но рынки также не против коррекционного отскока", - пишет эксперт в комментарии.

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