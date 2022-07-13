Вероятна консолидация кривой ОФЗ на достигнутых уровнях в среду - ПСБ

Вероятна консолидация кривой ОФЗ на достигнутых уровнях в среду, для 10-летних выпусков актуален диапазон 9 - 9,1% годовых, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Индекс цен гособлигаций RGBI во вторник снизился на 0,19%. Оборот по индексу вырос до 10,5 млрд руб. Доходность гособлигаций срочностью 3-10 лет выросла на 4 - 8 б.п. Ухудшение настроений инвесторов на российском рынке облигаций проходило на фоне снижения нефтяных цен и усиления рисков замедления мировой экономики", - отмечает эксперт.

Монастыршин обращает внимание на сообщение первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой о том, что регулятор не исключает пересмотра оценки нейтральной ставки с учетом изменившихся условий, но пока сохраняет ее на уровне 5-6%. Текущий уровень доходности длинных ОФЗ предполагает более высокий уровень нейтральной ставки ЦБР. По мере замедления инфляции аналитик банка ждет смещения вниз рыночных ожиданий по ставке ЦБР, и как следствие, снижения доходности длинных ОФЗ.

"Отметим из значимых новостей для рынка облигаций данные по исполнению федерального бюджета в I полугодии с профицитом 1,374 трлн руб. Хорошее исполнение бюджета в первом полугодии позволяет Правительству обходиться без заимствований и аккумулировать ликвидность для погашения ОФЗ по графику (в июле на 0,45 трлн руб.). В среду ожидаем нейтральную динамику на рынке ОФЗ. Для 10-летних гособлигаций на сегодня актуальным видим диапазон 9 - 9,1% годовых", - пишет Монастыршин.

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