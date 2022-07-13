Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут данные по инфляции в России и США:

- Операционные результаты "НЛМК" и "ММК" за второй квартал 2022 года;

- Данные по недельной инфляции в России;

- Промышленное производство в еврозоне за май;

- Инфляция в США за июнь;

- Отчет об исполнении федерального бюджета США за июнь;

- Недельные данные Минэнерго США по запасам углеводородов в хранилищах.

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