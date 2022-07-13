Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 13 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; при этом поддержку рынку будут оказывать ожидания очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 22 июля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы США завершили в минусе торговую сессию во вторник, в ходе которой несколько раз переходили от роста к снижению и обратно. Инвесторы ждут данных об инфляции в Соединенных Штатах за июнь, которые будут обнародованы в среду, и предпочли занять осторожную позицию накануне их публикации. Давление на американский рынок акций продолжают оказывать сигналы ухудшения ситуации в мировой экономике. Инвесторы опасаются, что замедление темпов глобального экономического роста будет негативно сказываться на корпоративных прибылях. Дополнительным фактором, который может ограничить прибыли американских экспортеров, является укрепление американской валюты. Во вторник курс евро опускался до паритета в паре с долларом, однако затем немного отошел от этого уровня.

Вместе с тем фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона умеренно повышаются в среду. Инвесторы ждут публикации данных по инфляции в США, которая запланирована на среду в 15:30 МСК. Эксперты прогнозируют, что потребительские цены в стране в июне выросли на 8,8% в годовом выражении после роста на 8,6% в мае. Если прогноз подтвердится, то инфляция обновит максимум более чем за 40 лет и Федеральная резервная система США может повысить ставку на июльском заседании на очередные 75 базисных пунктов. Рынки обеспокоены тем, что действия центробанков мира по обузданию инфляции могут подорвать глобальный экономический рост.

Гонконгский Hang Seng к 8:10 МСК увеличился на 0,6%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,36%. Китайский экспорт в первом полугодии вырос на 13,2% по сравнению с тем же периодом годом ранее; объем импорта поднялся на 4,8%. Японский индекс Nikkei 225 прибавил по итогам торгов 0,5%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:20 МСК поднялся на 0,6%. Банк Южной Кореи впервые повысил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 2,25% годовых. Регулятор поднимает ставку по итогам третей встречи подряд и в шестой раз с августа 2021 года на фоне ускоряющейся инфляции. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,04%.

В свою очередь цены на нефть, упавшие накануне до апрельских минимумов, в среду утром демонстрируют коррекционный рост. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК в среду составила $99,92 за баррель, что на 0,43% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты упали в цене на 7,1%, до $99,49 за баррель, минимума с апреля. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $96,19 за баррель, что на 0,37% выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка во вторник стоимость этих контрактов опустилась на 7,9%, до $95,84 за баррель, что также является минимальным значением с апреля.

Давление на нефтяной рынок оказывают усиливающиеся опасения рецессии в мировой экономике, возобновление роста заболеваемости COVID-19 в Китае, а также укрепление доллара США, достигавшего паритета в паре с евро накануне. Спекулятивные игроки делают ставку на дальнейшее снижение нефтяного рынка: чистые "длинные" позиции на основные сорта нефти на прошлой неделе упали до минимума с 2020 года. Несмотря на опасения глобальной рецессии, ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2022 году и ожидает увеличения потребления в 2023 году, а глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что худшее для рынка, вероятно, еще впереди. Минэнерго США, тем временем, сохранило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2022 год и понизило прогноз добычи на 2023 год.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась в 1,1 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил почти 6 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,105 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 июля вырос на 0,07% по отношению к понедельнику и составил 108,04 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,09%, поднявшись до 786,82 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Сбербанк-001Р-SBER17" (+0,34%), "Сбербанк-002Р-01" (+0,33%) и "ГТЛК-001Р-15" (+0,29%), а в лидерах снижения - облигации "Аэрофлот П01-БО-01" (-0,5%), "АФК Система-1P-19" (-0,31%) и "Банк ФК Открытие БО-П07" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) полностью разместило 5-летний выпуск облигаций серии БО-П05 объемом 7 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 8 июля. В ходе сбора заявок наблюдалась трехкратная переподписка, в результате объем размещения был увеличен с 5 млрд рублей до 7 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 10,85% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 11,14% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 8-9-го купонов, еще 50% при погашении. Ожидаемая дюрация составит около 4 лет.

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) установила ставку 1-го купона 3-летнего выпуска облигаций серии БО-П12 объемом 17 млрд рублей на уровне 13,25% годовых. Ставки 2-12-го купонов установлены равными ставке 1-го купона. Значительный интерес инвесторов позволил увеличить объем выпуска в 1,7 раза - до 17 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 12 июля. Техразмещение запланировано на 15 июля.

АО "ДОМ.РФ" 15 июля с 11:00 до 15:00 МСК соберет заявки на выпуск облигаций серии 001Р-10R объемом 15 млрд рублей с фиксированной ставкой купона и сроком обращения 1 год. Выпуск будет размещен взамен запланированных ранее двух 3-летних выпусков облигаций с плавающими ставками купона объемом 10 млрд рублей каждый. По новому выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Ориентир по доходности - премия к кривой ОФЗ в пределах 100 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 19 июля.

ПАО "МТС-банк" 15 июля с 11:00 до 16:00 МСК соберет заявки на 3-летний выпуск облигаций серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей. Ориентир по доходности - премия не выше 230 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 21 июля. По займу предусмотрены ковенанты: в частности, право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу в случае снижения доли ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) ниже контрольной. МТС напрямую и/или косвенно владеет эмитентом на 99,8%.

СФО "Спутник Финанс" 19 июля начнет размещение 5-летнего выпуска облигаций класса "А" объемом 600 млн рублей и 10-летнего выпуска класса "Б" на 5 млн рублей. Датой окончания размещения станет 3-й рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Выпуски будут размещены по закрытой подписке и предназначены для квалифицированных инвесторов. Ранее компания на долговой рынок не выходила.

ООО "Трейд менеджмент" установило ставку 33-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых. Компания разместила 4-летние облигации объемом 200 млн рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых, ставки 2-5-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Купоны по бумагам ежемесячные, ставки 1-48-го купонов определяются как сумма ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на седьмой рабочий день, предшествующий дате каждого купонного периода, и маржи 6,5%. При этом максимальная ставка не может превысить 14% годовых. Номинал облигаций - 10 тыс. рублей. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 10% от номинала выплачивается каждый квартал начиная с выплаты 21-го купона. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 22 ноября 2019 года зарегистрировала программу облигаций компании серии 001P объемом до 2 млрд рублей. В рамках 50-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 4 лет. Других выпусков компании в обращении нет.

ООО "ЮниМетрикс" 27 июля проведет повторное собрание владельцев облигаций (ОСВО) по вопросу внесения изменений в решение о выпуске бондов 1-й серии. Такое решение принято в связи тем, что в рамках голосования ОСВО 8 июля изменения в решение о выпуске облигаций не были утверждены. Список владельцев облигаций, имеющих право голоса на собрании 27 июля, будет зафиксирован 15 июля. Среди предлагаемых изменений в рамках реструктуризации выпуска - продление срока обращения с 3 до 7 лет (2520 дней) с сохранением права на досрочное погашение облигаций в течение всего срока его обращения в даты окончания купонных периодов. Купонные периоды останутся ежемесячными, их количество увеличится с 36 до 84. Ставка 37-48 купонов составит 15% годовых, а 49-84 - 12% годовых. Планируется амортизационная система погашения - по 25% от номинала бумаг будут погашены в даты окончания 72-го, 76-го, 80-го и 84-го купонов. Компания разместила 3-летний выпуск облигаций объемом 400 млн рублей в сентябре 2019 года по ставке ежемесячного купона до погашения 12,5% годовых. В мае 2022 года эмитент допустил технический дефолт при выплате купона, однако через пару дней смог выплатить денежные средства. Дата погашения выпуска - 24 августа 2022 года. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.