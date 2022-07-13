Сильное ослабление рубля в июле маловероятно - BCS Express

Сильное ослабление курса рубля по отношению к доллару США в июле текущего года маловероятно, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Курс валютной пары USD/RUB в текущих условиях явно не успевает за меняющейся ситуацией. Во вторник при 7%-ом падении котировок нефти он лишь остался около 59 руб./$1. На горизонте июля мощных волн ослабления может не происходить из-за значительного навеса предложения валюты, но на более длинной дистанции сценарий с постепенным ослаблением рубля в сторону 70 руб./$1 выглядит высоковероятным", - указывает аналитик в обзоре.

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