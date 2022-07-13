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Brent подешевела до $99,42 за баррель

Фондовый рынок США завершил высоко волатильную сессию во вторник снижением. Азиатские акции умеренно растут на торгах в среду. Цены на нефть снижаются в среду.

Фондовые индексы США завершили в минусе торговую сессию во вторник, в ходе которой несколько раз переходили от роста к снижению и обратно.

Инвесторы ждут данных об инфляции в Штатах за июнь, которые будут обнародованы в среду, и предпочли занять осторожную позицию накануне их публикации, пишет Market Watch.

"Главным драйвером торговли во вторник являлся предстоящий отчет об инфляции в США, - отмечает главный инвестиционный стратег Janney Montgomery Scott Марк Лучини. - Трейдеры не хотели двигаться целенаправленно ни в одном, ни в другом направлении перед его публикацией".

Давление на рынок акций продолжают оказывать сигналы ухудшения ситуации в мировой экономике. Инвесторы опасаются, что замедление темпов глобального экономического роста будет негативно сказываться на корпоративных прибылях. Дополнительным фактором, который может ограничить прибыли американских экспортеров, является укрепление американской валюты. Во вторник курс евро опускался до паритета в паре с долларом, однако затем немного отошел от этого уровня.

"Последствия укрепления доллара проявятся в предстоящих корпоративных отчетах, поскольку оно уменьшит выручку от зарубежной деятельности и прибыли компаний с крупными иностранными операциями", - отмечает основатель Navellier & Associates Луи Навелье.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предполагает, что прибыли компаний индекса S&P 500 в прошедшем квартале увеличились в среднем на 4,3% - минимальными темпами с конца 2020 года. Три месяца назад ожидалось, что повышение прибылей составит в среднем 5,9%, и ухудшение прогнозов обусловлено ускорением инфляции, а также быстрым ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.

Среди компаний, которые должны обнародовать квартальные отчеты на этой неделе, - Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc., Conagra Brands (SPB: CAG) Inc., UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc., а также банки JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM), Morgan Stanley (SPB: MS), Citigroup Inc. (SPB: C) и Wells Fargo (SPB: WFC).

Акции PepsiCo Inc. (SPB: PEP) подешевели на 0,6% по итогам торгов, несмотря на хорошую отчетность одного из крупнейших мировых производителей безалкогольных напитков за второй финансовый квартал. Компания увеличила выручку и скорректированную прибыль больше, чем ожидалось, а также улучшила прогноз продаж на текущий фингод.

Бумаги Gap Inc. (SPB: GPS) потеряли в цене 5% на информации об уходе с поста CEO Сони Сингал, возглавившей компанию в марте 2020 года.

Стоимость акций Peloton Interactive (SPB: PTON) Inc. поднялась на 3,7%. Американский производитель спортивных тренажеров объявил во вторник, что прекратит самостоятельный выпуск продукции и расширит сотрудничество со своим тайваньским партнером Rexon Industrial Corp.

Цена бумаг производителя электромобилей Canoo Inc. к закрытию рынка выросла на 53%. Walmart Inc. (SPB: WMT), крупнейшая в США компания сферы розничной торговли, объявила во вторник о покупке 4,5 тыс. электрических фургонов Canoo, которые планирует использовать для доставки онлайн-заказов до двери. Бумаги Walmart подешевели на 0,3%.

Стоимость акций Twitter (SPB: TWTR) Inc. поднялась по итогам торгов на 4,3%. Накануне компания сообщила, что в минувшее воскресенье, 10 июля, направила Илону Маску письмо, в котором заявила, что считает его отказ от сделки по покупке компании "недействительным и противоправным", поскольку Twitter не нарушала условий заключенного с Маском соглашения.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник опустился на 192,51 пункта (0,62%) и составил 30981,33 пункта.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 35,63 пункта (0,92%) - до 3818,8 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 107,87 пункта (0,95%) и составил 11264,73 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона умеренно повышаются в среду.

Инвесторы ждут публикации данных по инфляции в США, которая запланирована на среду в 15:30 МСК. Эксперты прогнозируют, что потребительские цены в стране в июне выросли на 8,8% в годовом выражении после роста на 8,6% в мае. Если прогноз подтвердится, то инфляция обновит максимум более чем за 40 лет и Федеральная резервная система США может повысить ставку на июльском заседании на очередные 75 б.п.

Рынки обеспокоены тем, что действия центробанков мира по обузданию инфляции могут подорвать глобальный экономический рост.

Гонконгский Hang Seng к 8:10 МСК увеличился на 0,6%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,36%.

В лидеры роста в Гонконге выбиваются бумаги сети ресторанов Haidilao International Holding Ltd. (+6%), технологической компании JD.com Inc. (+4,6%) и оператора казино Sands China Ltd. (+3,8%).

Акции литиевой компании Tianqi Lithium Corp. упали на 10% на дебютных торгах на Гонконгской фондовой бирже.

Китайский экспорт в первом полугодии вырос на 13,2% по сравнению с тем же периодом годом ранее, свидетельствуют данные Главного таможенного управления страны. Объем импорта поднялся на 4,8%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:17 МСК прибавил 0,39%.

Среди лидеров роста в составе индикатора акции японской кинокомпании и дистрибьютера фильмов Toho Co. (+6,1%). Компания увеличила чистую прибыль в первом финквартале на 72% на фоне роста спроса на просмотр фильмов в кинотеатрах.

Кроме того, в Японии активно растут акции энергораспределительной Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc. (+5,6%), рекрутинговой Recruit Holdings Co. Ltd. (+2,9%), автопроизводителя Honda Motor Co. Ltd. (+2,6%) и инвесткомпании SoftBank Group Corp. (+2,4%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:20 МСК поднялся на 0,6%.

Стоимость производителя потребительской электроники LG Electronics Inc. увеличилась на 0,7%. Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. выросла на 0,5%.

Банк Южной Кореи впервые повысил ключевую ставку сразу на 50 б.п., до 2,25% годовых. Регулятор поднимает ставку по итогам третей встречи подряд и в шестой раз с августа 2021 года на фоне ускоряющейся инфляции. Темпы подъема при этом были увеличены с обычных 25 б.п.

20 из 24 экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, ожидали повышения ставки на 50 б.п. Оставшиеся 4 аналитика прогнозировали 25 б.п. При этом все из них сходятся во мнении, что центробанк продолжит ужесточать политику в ближайшие месяцы.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,04%.

Цена акций разработчика ПО Megaport Ltd. растет на 6,5% и выходит в лидеры роста среди компонентов индекса. Активно повышаются также бумаги добывающей золото St. Barbara Ltd. (+4,7%) и букмекера Pointsbet Holdings Ltd. (+5%).

Цены на нефть упали до апрельских минимумов по итогам торгов во вторник и продолжают опускаться в среду.

Давление на рынок оказывают усиливающиеся опасения рецессии в мировой экономике, возобновление роста заболеваемости COVID-19 в Китае, а также укрепление доллара США, достигавшего паритета в паре с евро накануне.

Спекулятивные игроки делают ставку на дальнейшее снижение нефтяного рынка: чистые "длинные" позиции на основные сорта нефти на прошлой неделе упали до минимума с 2020 года, отмечает агентство Bloomberg.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК в среду составляет $99,42 за баррель, что на $0,07 (0,07%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты упали в цене на $7,61 (7,1%), до $99,49 за баррель, минимума с апреля.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $95,63 за баррель, что на $0,21 (0,22%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка во вторник стоимость этих контрактов опустилась на $8,25 (7,9%), до $95,84 за баррель, что также является минимальным значением с апреля.

Несмотря на опасения глобальной рецессии, ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2022 году и ожидает увеличения потребления в 2023 году, а глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что худшее для рынка, вероятно, еще впереди.

Минэнерго США, тем временем, сохранило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2022 год и понизило прогноз добычи на 2023 год.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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