Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2100-2200п в ближайшее время - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в боковом диапазоне 2100-2200 пунктов в ближайшее время ввиду отсутствия идей для роста, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

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