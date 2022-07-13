Индекс Мосбиржи начнет торги в среду с повышения на 0,1-1,3% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в среду с повышения в пределах 0,1-1,3%, в диапазоне 2135-2160 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Сдержанное утреннее улучшение состояния внешнего фона создает условия для позитивного открытия индекса Мосбиржи. Позднее он способен продолжить коррекционное повышение в форме разгрузки своей накопившейся краткосрочной перепроданности. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2120, 2100 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2170, 2180 пунктов", - указывает аналитик в комментарии.

Заметное влияние на ход торгов в России во второй половине дня, по мнению Манжоса, способны оказать важные внешнеполитические или корпоративные новости. Среди ряда иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость будут иметь еженедельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17:30 МСК).

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