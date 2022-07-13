Давление на индекс Мосбиржи в настоящее время оказывают технические факторы - "Открытие Инвестиции"

Давление на индекс Мосбиржи в настоящее время оказывают технические факторы, уровень 2000 пунктов - сильная поддержка, от которой возможны покупки, говорится в комментарии начальника отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research" Михаила Шульгина.

"Российские акции подешевели по итогам торгов во вторник, 12 июля. Рублевый индекс закрылся на новом минимуме с 24 февраля. Техническая картина продолжает намекать на минорные краткосрочные перспективы, а психологическая поддержка 2000 пунктов "манит" индекс Мосбиржи. Однако мы считаем этот уровень очень сильным и на подходе к отметке возможны покупки. Сейчас сезон дивидендных отсечек, давление на индекс оказывают именно технические факторы. Поэтому на графике картина выглядит более пессимистично, чем есть на самом деле. Излишняя перепроданность всегда является окном возможностей для инвесторов", - пишет Шульгин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.