Уход цены нефти ниже $96-97/барр. может стать предвестником более глубокой коррекции - BCS Express

Уход котировок нефти марки Brent ниже $96-97 за баррель может стать предвестником более глубокой коррекции, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Цены на нефть во вторник не удержались перед лицом негативной новостной повестки и устремились к нижней границе торгового диапазона последних месяцев, при этом негативный сентимент начал формироваться еще в понедельник. Это может быть очередная волна сокращения длинных позиций, спровоцированная макроэкономическими рисками. Ключевым драйвером остаются опасения, что рост процентных ставок вызовет рецессию, которая ограничит уровень спроса и сбалансирует нефтяной рынок, - пишет аналитик инвесткомпании. - Фьючерсы на нефть марки Brent оказались на минимумах с начала марта. При дальнейшем снижении котировки рискуют выпасть из 4-месячного торгового диапазона, что может спровоцировать новые распродажи. Уход ниже $96-97 за баррель может быть предвестником более глубокой коррекции. Для краткосрочных трейдеров такой сигнал может быть интересной возможностью сыграть на понижение".

При этом, указывает Галактионов, важно помнить, что пока снижение цен не подкрепляется аналогичным изменением рыночного баланса. Спрос остается высоким, а уровень предложения недостаточным, чтобы в полной мере компенсировать растущее потребление. "Снижение цен связано с тем, что рынок ждет в скором будущем рецессию, которая нивелирует избыточный спрос и приведет рынок в равновесие. Если прогноз не оправдается, то цены могут оставаться высокими гораздо дольше", - отмечает он в обзоре.

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