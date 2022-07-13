"Финам" сохраняет рекомендацию "держать" для акций PepsiCo

Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "держать" для акций PepsiCo Inc. с прогнозной ценой на уровне $187,88 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы нейтрально оцениваем текущую отчетность PepsiCo Inc. (за второй квартал 2022 года, завершившийся 11 июня). Производитель перенес растущие издержки на покупателя, а сильные бренды и широкий выбор поддержали продажи. На более длительном горизонте повышение эффективности позволят улучшить маржинальность при ослаблении инфляционного давления. Наш рейтинг по акциям эмитента - "держать", целевая цена составляет $187,88", - указывает эксперт Анна Буйлакова.

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