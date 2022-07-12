Цены евробондов РФ не продемонстрировали во вторник яркой динамики 2-й день подряд

Москва. 12 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций не продемонстрировали во вторник ярко выраженной динамики второй день подряд на фоне нестабильной ситуации на мировых рынках капитала в связи с возобновившимся ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Китае. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) умеренно подросли в цене в условиях возросшего спроса участников рынка на "защитные" активы, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 67 базисных пунктов - до 30,94% от номинала (их доходность снизилась на 36 базисных пунктов - до 19,27% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 4 базисных пункта - до 30,33% от номинала (их доходность снизилась на 1,5 базисного пункта - до 19,04% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 8 базисных пунктов). Вместе с тем самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году подешевели за день на 7 базисных пунктов - до 28,6% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта - до 17,67% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене на 16 базисных пунктов - до 29,13% от номинала (их доходность снизилась на 16 базисных пунктов - до 43,17% годовых), бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 4 базисных пункта - до 27,44% от номинала (их доходность снизилась на 2 базисных пункта - до 35,94% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене 20 базисных пунктов - до 29,5% от номинала (их доходность снизилась на 13 базисных пунктов - до 28,01% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году прибавил в цене 50 базисных пункта, подорожав до 32,08% от номинала (его доходность снизилась на 187 базисных пунктов - до 133,67% годовых). При этом бумаги с погашением в 2030 году подорожали за день всего на 1 базисный пункт - до 28,37% от номинала (их доходность выросла на 18 базисных пунктов - до 90,55% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 12 июля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне влияния противоречивых факторов. При этом такой негативный фактор, как нестабильная конъюнктура мировых рынков капитала, в том числе падающая нефть, компенсировался растущими в цене US Treasuries, что оказывает некоторую поддержку всем евробондам развивающихся стран, а также сообщениями Минфина о профицитном исполнении федерального бюджета России за первое полугодие.

Согласно официальным данным, в воскресенье в КНР было выявлено 352 новых случая COVID-19. Среднее число заболевших на прошлой неделе превышало 300 в день, что является максимумом с мая. В Макао, мировом центре азартных игр, для борьбы со вспышкой коронавируса с понедельника закрыли все казино на неделю. Всем жителям региона предписано оставаться дома по крайней мере в течение пяти дней. В последний раз казино в Макао закрывали в феврале 2020 года на 15 дней. Эксперты опасаются, что рост заболеваемости приведет к новой волне карантинных ограничений в КНР. Это может негативно сказаться на спросе внутри страны и замедлить темпы роста мировой экономики.

Курс единой европейской валюты в паре с долларом остается во вторник вечером вблизи паритета. Трейдеры обеспокоены рисками наступления экономической рецессии в еврозоне из-за угроз прекращения поставок российского газа. В то же время многие полагают, что ответные действия Европейского центрального банка по обузданию инфляции могут спровоцировать экономический спад. Индекс экономических ожиданий инвесторов и аналитиков в Германии на ближайшие шесть месяцев, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, в июле упал до минимальных с декабря 2011 года минус 53,8 пункта с минус 28 пунктов в июне. Эксперты в среднем прогнозировали снижение индекса до минус 38,3 пункта, сообщает Trading Economics.

Согласно одному из сценариев экономистов Goldman Sachs, евро может снизиться еще на 5% в случае, если прогноз экономического роста стран Европы будет снова ухудшен из-за возможной полной остановки поставок энергоресурсов из РФ. "Однако ЕЦБ может в конечном итоге отреагировать решительными мерами, чтобы защититься от более значительного обесценивания евро", - написали аналитики банка.

Доллар дорожает в последнее время, поскольку трейдеры считают американскую валюту защитным активом, который поможет сберечь капитал в случае рецессии в глобальной экономике. Кроме того, поддержку доллару оказывают ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) в июле снова повысит ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов с целью сдержать рекордную за 40 лет инфляцию.

Федеральный бюджет РФ в январе-июне, по предварительным данным, исполнен с профицитом 1 трлн 373,88 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина РФ. Доходы бюджета составили за шесть месяцев 14 трлн 016,8 млрд рублей, или 56% к общему объему доходов на год; расходы - 12 трлн 642,95 млрд рублей, или 53,4% к бюджетной росписи. Первичный профицит бюджета за этот период был на уровне 2 трлн 064,013 млрд рублей. Процентные расходы составили 690,135 млрд рублей, или 49%, непроцентные - 11 трлн 952,81 млрд рублей, или 53%.