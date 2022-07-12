Снижение рынка акций РФ вслед за миром во вторник замедлилось вместе с укреплением рубля

Москва. 12 июля. Снижение рынка акций РФ по индексу Мосбиржи вслед за мировыми площадками из-за новой вспышки заболеваемости COVID-19 в Китае замедлилось вместе с укреплением рубля, ряд бумаг вышел в плюс во главе со Сбербанком и "Газпромом". Лидировали в откате бумаги Petropavlovsk (-77%), обновившие свои минимумы на новостях о запуске процедуры несостоятельности и приостановке торгов бумагами в Лондоне (на LSE).

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2133,77 пункта (-1,3%, днем индекс опускался в район 2105 пунктов), индекс РТС - 1142,37 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 5,7%.

Доллар к этому часу стоил 58,85 рубля (-0,05 рубля), днем курс падал до 57,16 руб./$1.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила во вторник, что США и их союзники опасно балансируют на грани открытой военной конфронтации с Россией, а значит - прямого вооруженного конфликта ядерных держав.

Акции Petropavlovsk упали до 0,87 рубля за штуку (-77%), обновив свои минимумы с начала торгов на "Мосбирже" в июне 2020 года. Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) временно приостановило листинг бумаг Petropavlovsk на LSE по просьбе компании, говорится в сообщении биржи.

Как добавила компания, она обратилась с заявлением о снятии с торгов акций на LSE и конвертируемых евробондов-2024, кроме того, предлагается со временем снять с торгов акции на "Мосбирже" и евробонды-2022.

Petropavlovsk сообщил, что совет директоров принял решение о подаче заявления в суд для назначения Алистера Мэнсона, Тревора Биньона и Джо Роллса из компании Opus Business Advisory Group в качестве внешних управляющих компании, то есть запустить процедуру несостоятельности.

Также подешевели во вторник акции Polymetal (MOEX: POLY) (-5,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-4,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-3,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,9%), ПАО "Полюс"" (MOEX: PLZL) (-1,9%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,8%), бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,6% и -1,2% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,3%), "Московской биржи" (-1,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%).

Накануне вечером АФК "Система" сообщила, что совет директоров АФК рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Решение принято с учетом сохраняющейся высокой рыночной волатильности и приоритетности обеспечения финансовой устойчивости и достаточной ликвидности корпорации, поясняется в релизе.

Годовое общее собрание акционеров, на котором будет рассматриваться вопрос о дивидендах, пройдет 12 августа в заочной форме. Дата определения лиц, имеющих право на участие в ГОСА - 20 июля.

Также совет директоров внес изменения в дивидендную политику АФК "Система", касающиеся порядка выплаты дивидендов акционерам. О каких именно изменениях идет речь, в сообщении не указано. Дивидендная политика "Системы" на 2021-2023 годы была представлена в мае прошлого года, по ней в 2022 году планировалось выплатить дивиденды в размере не менее 0,41 рубля на обыкновенную акцию; базовый объем дивидендов - около 4 млрд рублей. В соответствии с дивполитикой, в 2023 году корпорация может выплатить 0,52 рубля на акцию (базовый объем дивидендов - около 5 млрд рублей).

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,4%), акции Сбербанка (+1,7% и +0,6% "префы"), "Газпрома" (+1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%).

По словам руководителя отдела управления акциями УК "Первая" Евгения Линчика, для российского рынка акций по-прежнему характерна повышенная волатильность.

Настроения на мировых площадках смешанные, европейским индексам хватило поддержки выйти в "плюс". Американские индексы остаются под давлением, несмотря на довольно оптимистичный старт сезона отчетности (PepsiCo стала первой крупной корпорацией, опубликовавшей результаты за второй квартал, которые оказались лучше ожиданий инвесторов). Ожидается, что настроения участников рынка будут осторожными в преддверии отчетности крупнейших американских банков и данных по инфляции за июнь.

Нефть марки Brent вышла вниз из диапазона $100-105 за баррель на фоне негативных триггеров. На рынке возросла нервозность вокруг роста заболеваемости коронавирусом в Китае, которая может привести к снижению экономического роста и спроса на энергоресурсы. Если спрос на нефть в ближайшие месяцы скорректируется вниз, он автоматически утянет за собой вниз и стоимость сырья.

В среду ожидается продолжение смешанной динамики, ориентир по рублевому индексу МосБиржи - 2100-2150 пунктов, по индексу РТС - 1120-1200 пунктов, полагает Линчик.

Как отмечает ведущий аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов, негативным настроениям способствовала крепость рубля, а также падение цен на товарных рынках из-за опасений начала глобальной рецессии.

В нефтегазовом секторе можно отметить бумаги "ЛУКОЙЛа", которые вернулись к уровням середины апреля 2018 года. Несмотря на преобладание продавцов, уверенно смотрели акции "Транснефти" (MOEX: TRNF) благодаря тому, что акционер одобрил ранее озвученное предложение СД по дивидендам за 2021 год. Спросом пользовались также бумаги "Газпрома", которые, вероятно, смогли подрасти после заявления Антона Силуанова о том, что временный отказ в выплате дивидендов не означает, что это повторится и в следующем году.

В то же время некоторые бумаги смогли подорожать, спросом пользовались акции внутренних секторов (Сбера, ВТБ, "Детского мира" (MOEX: DSKY)), а также ряд акций электроэнергетиков.

Тем не менее, ситуация для индекса МосБиржи складывается не лучшим образом. Возможен кратковременный отскок, но говорить о перспективах восстановления в данном случае пока невозможно. В ближайшие дни индекс будет двигаться в диапазоне 2100-2200 пунктов, полагает Головинов.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, во второй половине торгов индекс МосБиржи сумел отскочить от очередного 4-месячного минимума. Этому способствовало резкое ослабление рубля, который к концу торгов вышел в умеренный "минус". Кроме того, ситуация на мировых фондовых площадках улучшилась. Правда, нефтяные цены лишь ускорили снижение, Brent протестировала $100 за баррель. Сырьевые товары остаются под давлением угрозы замедления мировой экономики, что ударит по спросу на сырье.

США и ЕС являются крупнейшими потребителями сырья, поэтому проблемы в их экономиках способны серьезно ухудшить долгосрочные перспективы сырьевого спроса. Ситуацию усугубляют новые вспышки коронавируса, в том числе в Китае, что подрывает в стране спрос на топливо. Это лишь увеличивает риски ослабления мирового спроса на нефть.

Кроме того, рынок ждет визита президента США в Саудовскую Аравию, одной из главных целей поездки аналитики считают попытку Штатов поспособствовать наращиванию добычи нефти в регионе, чтобы сбить высокие цены на топливо, способствующие инфляционному всплеску во многих странах.

Тем не менее поддержку рублю продолжают оказывать ожидания конвертации инвалюты крупными компаниями для выплаты дивидендов, а также приближение квартального налогового периода. Он характеризуется более серьезным объемом налоговых выплат экспортерами по сравнению с ежемесячными, отмечает Бабин.

Во вторник в Азии преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,8%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%), Европа после дневного снижения вышла к вечеру в "плюс" (индексы FTSE, DAX, CAC 40 подросли на 0,2-0,8%), в США динамика смешанная (в пределах 0,1-0,2%).

Согласно официальным данным, в воскресенье в КНР было выявлено 352 новых случая COVID-19. Среднее число заболевших на прошлой неделе превышало 300 в день, что является максимумом с мая.

Эксперты опасаются, что рост заболеваемости приведет к новой волне карантинных ограничений в КНР, что может негативно сказаться на спросе внутри страны и замедлить темпы роста мировой экономики.

Индекс экономических ожиданий инвесторов и аналитиков в Германии на ближайшие шесть месяцев, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, в июле упал до минус 53,8 пункта с минус 28 пунктов в июне, опустившись до минимума с декабря 2011 года. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение до минус 38,3 пункта, сообщает Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали снижения до минус 41 пункта.

В среду будут опубликованы данные о темпах роста потребительских цен в США. Ожидается, что инфляция в июне обновила 40-летний рекорд и достигла 8,8% по сравнению с 8,6% месяцем ранее.

Также инвесторы следят за стартовавшим сезоном корпоративной отчетности, первой отчиталась американская PepsiCo: один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков во II квартале 2022 финансового года увеличил выручку и скорректированную прибыль сильнее прогнозов рынка и улучшил прогноз продаж на текущий фингод.

В среду финансовые показатели за второй квартал представит Delta Air Lines (SPB: DAL), в четверг - банки JPMorgan и Morgan Stanley (SPB: MS).

На нефтяном рынке цены снижаются на опасениях сокращения спроса на топливо в Китае, где фиксируется рост заболеваемости коронавирусом.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $100,0 за баррель (-6,6% и +0,1% в понедельник), августовская цена WTI - $96,55 за баррель (-7,2% и -0,7% накануне).

Власти Китая фиксируют рост новых случаев заболеваний COVID-19 и принимают меры для сдерживания распространения инфекции. По данным Trading Economics, ограничения на передвижения так или иначе затронули уже более 30 млн китайцев. Участники рынка опасаются, что новая вспышка коронавируса может привести к сокращению спроса на топливо в крупнейшем импортере углеводородов в мире.

Страны ОПЕК в июне увеличили добычу нефти к маю на 234 тыс. баррелей в сутки - до 28,716 млн б/с, говорится в отчете организации. Также ОПЕК сохранил оценку роста спроса на нефть в 2021 и 2022 году, а в 2023 году ждет увеличения потребления на 2,7 млн б/с, говорится в отчете.

Так, в 2022 году, прогнозируют аналитики, спрос на нефть в мире вырастет на 3,4 млн б/с - до 100,29 млн б/с, а в 2023 году увеличится на 2,7 млн б/с - до 102,99 млн б/с.

ОПЕК сохранил оценку добычи нефти в РФ в 2022г, а в 2023г ждет падения добычи на 200 тыс. б/с, сообщается в отчете картеля.

Рынок также ждет визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Байден, как ожидается, встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, а также с лидерами других арабских стран, включая Египет, Иорданию, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты.

Президент США, как ожидается, затронет вопрос наращивания добычи нефти в регионе, однако, даже если ему удастся заручиться такими обещаниями, последствия для рынка могут оказаться незначительными, поскольку резервные мощности государств ОПЕК ограничены.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката кроме Petropavlovsk выступили акции ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (MOEX: MISB) (-14,7% и -22,3% "префы"), ПАО "СПБ биржа" (SPB: SPBE) (-6,5%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-6,2%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-5,7%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (-5,7%), бумаги "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-5,5%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-5,3%).

Подорожали бумаги ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+14,9%), "префы" "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+13,6%), бумаги "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+13,1%), SFI (MOEX: SFIN) (+11,2%), "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+5,8%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+5,8%), "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (+3,2%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 33,46 млрд рублей (из них 8,81 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 7,28 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,89 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").