Рубль днем развернулся вверх и уверенно растет к доллару и евро на заявлении ЦБ РФ о стимулировании отказа от недружественных валют

Москва. 12 июля. Доллар США и евро возобновили активное снижение после роста в первой половине торгов на "Московской бирже" во вторник днем. Рубль развернулся вверх и уверенно растет к бивалютной корзине после заявления ЦБ РФ о том, что регулятор продолжит стимулировать банки отказываться от "недружественных" валют, развивать рынок "дружественных".

Курс доллара США составил 58,18 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 72,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 58,15 руб./EUR1, подешевев на 84,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 77,65 копейки - до 58,16 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", после утреннего снижения рубль развернулся вверх и уверенно дорожает к доллару и евро на заявлениях Банка России, в том числе, относительно мер девалютизации банковского сектора. При этом пара "евро-рубль" торгуется чуть ниже пары "доллар-рубль" вслед за динамикой валют на рынке Forex, где евро обновил 20-летние минимумы и в моменте опускался ниже паритета в паре с долларом.

Банк России продолжит политику девалютизации банковского сектора в части валют недружественных стран и создания условий для дальнейшего развития рынка валют дружественных стран, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте ЦБ РФ.

Банк России отмечает, что поддерживает установление правовой возможности взимания кредитной организацией комиссии по валютным депозитам юридических лиц, превышающей размер процентов на всю сумму депозита.

"Санкционные риски, связанные с хранением значительной валютной ликвидности в периметре российской финансовой системы, остаются высокими. Для снижения уязвимости участникам рынка целесообразно диверсифицировать размещение иностранных валют и реализовывать мероприятия по девалютизации", - подчеркивает ЦБ.

Единственной категорией продавцов валюты на внутреннем рынке с апреля 2022 года фактически стали системно значимые кредитные организации (СЗКО), они в апреле-июне текущего года продали на бирже долларов США и евро на 2 трлн рублей, кроме того, сообщается в обзоре ЦБ РФ. Крупнейшие банки преимущественно продавали валюту клиентов-экспортеров.

Остальные категории участников валютного рынка в апреле-июне преимущественно покупали валюту, отмечает ЦБ. Нерезиденты из дружественных стран совершили "незначительные" покупки валюты. Население РФ за этот период приобрело валюту на бирже на 0,4 трлн рублей. За аналогичный период в предыдущие три года физические лица также покупали валюту, но в меньших объемах - 0,05 трлн рублей, 0,2 трлн рублей и 0,3 трлн рублей в 2019, 2020 и 2021 годах соответственно, говорится в обзоре.

После периода повышенной волатильности ситуация на валютном рынке в апреле - июне 2022 года характеризовалась устойчивым чистым притоком валюты на внутренний рынок, что способствовало формированию избыточной валютной ликвидности в банковском секторе, напомнил регулятор.

"На фоне высоких цен на продукты российского экспорта и сдержанного восстановления импорта сохраняются условия для формирования устойчивого притока валюты на внутренний рынок и избыточной валютной ликвидности в банковском секторе", - отмечает ЦБ.

Доля торгов юанем продолжает расти на валютном рынке РФ, на биржевом - на торги юанем в июне пришлось 11% оборота после 6% в апреле и менее 1% в феврале, на внебиржевом - в июне 8% после 4% в апреле и 1% в феврале - 1%, сообщается в "Обзоре рисков финансовых рынков", опубликованном на сайте ЦБ РФ.

Рост предложения юаня обеспечивали экспортеры, нарастившие его долю в валютной выручке.

Существенно нарастили спрос на юани граждане, в июне доля физлиц в объеме покупок составила 13,9%, в объеме продаж - 5,5%, при практически нулевом уровне ранее. Физлица трансформируют структуру своих сбережений в пользу иностранных валют дружественных стран.

Объем торгов в паре "доллар-юань" физическими лицами в июне составил 5,4 млрд юаней против 0,33 млрд юаней в мае.

Министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью, опубликованном во вторник в газете "Ведомости", заявил, что закупки валют по бюджетному правилу должны быть в валютах дружественных стран.

"Закупки валют недружественных стран, прежде всего долларов и евро, сейчас невозможны. В обозримом будущем картина не изменится. Для нас эти валюты токсичны: наши резервы заморожены, активы бизнеса арестованы, вводятся ограничения на расчеты. С валютами дружественных стран проблем нет, поэтому если и принимать решение о возобновлении бюджетного правила, то интервенции должны производиться только в таких валютах. Тогда через кросс-курсы будет меняться отношение рубля к доллару и евро. Но конкретные валюты я не хотел бы называть", - сказал глава Минфина.

Силуанов в интервью подчеркнул, что решение о разморозке средств нерезидентов будет зависеть от зеркальных действий со стороны западных стран.

"Давайте еще раз вспомним, почему были введены такие меры. Западные страны заблокировали у себя деньги наших компаний, золотовалютные резервы страны заморожены. Поэтому решение об открытии счета капитала, разморозке средств нерезидентов будет зависеть от зеркальных действий со стороны западных стран", - отметил Силуанов в беседе с изданием.

Излишнее усиление рубля - это тема особого внимания правительства, которая высоко стоит в повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это не наша прерогатива высказывать точные параметры желаемых курсов валют, в том числе и национальной валюты. Но излишнее усиление рубля - это тема для особого внимания правительства, нашего мегарегулятора. И этот вопрос действительно высоко стоит в повестке дня", - сказал Песков журналистам во вторник.

Так он ответил на вопрос, согласны ли в Кремле с оценками главы Минфина Антона Силуанова, который сказал о том, что нынешний курс доллара негативно влияет на бюджет, и экспортная выручка в рублях сокращается. Также Пескова спросили, какие эмоции в Кремле вызывает снижение курса доллара. "Снижение курса не должно вызывать эмоций. Этот вопрос связан с функционированием экономики и совершенно конкретными цифровыми показателями, а не эмоциями", - ответил он.

Как сообщалось ранее, согласно майской версии прогноза, Минэкономразвития ожидало среднегодовой курс доллара в 2022 году на уровне 76,7 руб., в 2023 г. - 77 руб., в 2024 г. - 78,7 руб., в 2025 г. - 81 руб.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в первом полугодии 2022 года составило $138,5 млрд, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года ($39,7 млрд). Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной накануне на сайте Банка России.

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами РФ в первом полугодии 2022 года увеличилось в 2,6 раза, до $158,4 млрд, по сравнению с $60,5 млрд за аналогичный период 2021 года.

"Все минувшую неделю рынок ждал от властей конкретики по механизму интервенций против рубля через покупки на величину сверхдоходов валют дружественных стран. Ждал потому, что глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщал СМИ, что в правительстве будет обсуждаться проблематика курсообразования рубля. Однако неделя завершилась, подробностей не поступало. Утром во вторник мы получили публикацию интервью Силуанова "Ведомостям", из которого узнали, что: - глава ведомства остается приверженцем возвращения бюджетного правила в модифицированном виде; - проблем с интервенциями через валюты дружественных стран Силуанов не видит; - ранее правило опиралось на установленную цену отсечения, теперь же потенциально можно будет ориентироваться на номинальный уровень рублевых нефтегазовых доходов; - Минфин поддерживает переход бизнеса на расчеты в национальных валютах, уравновешивать экспорт и импорт можно будет с помощью "централизованных клиринговых решений". Здесь, возможно, имелась в виду схема, которая работала в СССР при переводном рубле. Силуанов сомневается, что 50 рублей за доллар - новая реальность для российской экономики, но уверенности в ослаблении российской валюты он не озвучил. На выходе приходим к мнению о том, что окончательного механизма у властей пока нет. Но четко понятен посыл: бюджетное правило будет, оно будет работать в валютах дружественных стран, правительство настойчиво рекомендует переходить бизнесу на расчеты в национальных валютах. Евро и доллар - токсичны. Это уже звучит, как аксиома. Ждем повышения объемов торгов юанем, ждем появления новых валют на "Московской бирже". Видим вероятность начала торгов индийской рупией. Ну и по теме примечательных рыночных событий. Поскольку доллар и евро на Forex достигли паритета, курсы пар "доллар-рубль" и "евро-рубль" сегодня сравнялись", - говорит начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

"Восстановление рубля после недавнего отступления носило чрезмерно эмоциональный характер, хотя, по сути, участники рынка уже свыклись с волатильностью, которая в нынешних реалиях уже стала новой нормой. Поддержку нашей валюте по-прежнему оказывает дисбаланс импорта и экспорта, а также профицит счета, который ставит рекорды. Однако трейдерам следует соблюдать осторожность с дальнейшими ставками на рост рубля, поскольку на горизонте маячит возобновление трансформированного бюджетного правила, в котором примут участие валюты дружественных стран во главе с китайским юанем. Иными словами, предпосылки для сохранения крепких позиций рубля все еще присутствуют, но уже выглядят более приглушенно и постепенно перекрываются рисками со стороны действий властей, недовольных перегретой национальной валютой. В ближайшей перспективе пара "доллар-рубль" может на какое-то время расположиться ниже 60 руб./$1, однако в дальнейшем по-прежнему ожидается возвращение выше 65 руб./$1", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Глобальные рынки ждут публикации данных по инфляции в США в июне. Эксперты ожидают, что потребительские цены в стране выросли на 8,8% в годовом выражении против подъема на 8,6% месяцем ранее, что означает, что инфляция продолжает удерживаться на максимальном более чем за 40 лет уровне. Статистика министерства труда США будет опубликована в среду.

Дальнейшее ускорение инфляции будет способствовать повышению ключевой ставки в США на очередные 75 базисных пунктов (б.п.) на июльском заседании Федеральной резервной системы (ФРС).

ФРС может продолжить быстрое повышение базовой ставки в этом году, не вызывая рецессии, полагает президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик. Количество рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце увеличилось на 372 тыс., безработица осталась на уровне 3,6%, сообщило министерство труда на прошлой неделе. "Это говорит мне о том, что у экономики есть достаточный импульс, - сказал Бостик. - Это не похоже на рецессию".

С марта Федрезерв поднял процентные ставки на 150 базисных пунктов с уровней, близких к нулевым. Глава ФРБ Атланты сказал, что он поддерживает повышение еще на 150 б.п. в этом году, включая еще один существенный подъем сразу на 75 б.п. на следующем заседании, которое состоится через две недели. Это может стать самым быстрым увеличением ставок с 1994-1995 годов, отмечает The Wall Street Journal.

Нефтяные котировки резко снижаются в ходе торгов во вторник на опасениях, что рост заболеваемости коронавирусом в Китае и новые локдауны навредят спросу на топливо в КНР.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК во вторник составляет $102,84 за баррель, что на 3,98% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $99,66 за баррель, что на 4,26% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Власти Китая фиксируют рост новых случаев заболеваний COVID-19 и принимают меры для сдерживания распространения инфекции. По данным Trading Economics, ограничения на передвижения так или иначе затронули уже более 30 млн китайцев. Участники рынка опасаются, что новая вспышка коронавируса может привести к сокращению спроса на топливо в крупнейшем импортере углеводородов в мире.

Кроме того, рынок ждет визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Байден, как ожидается, встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, а также с лидерами других арабских стран, включая Египет, Иорданию, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты.

Банк России во вторник, 12 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 297,7 млрд рублей (при лимите 2 трлн 380 млрд рублей и спросе 2 трлн 297,7 млрд рублей) в среднем по ставке 9,4% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 5 июля, банки разместили 2 трлн 329,2 млрд рублей (при лимите 2 трлн 330 млрд рублей и спросе 2 трлн 329,2 млрд рублей) в среднем по ставке 9,36% годовых.

Банк России 12 июля также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 408,5 млрд рублей (при лимите 500 млрд рублей и спросе 408,5 млрд рублей) в среднем по ставке 9,24% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на предыдущих отметках. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 9,48% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 3 б.п. - до 9,49% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно понедельника, оставшись на уровнях 9,53%, 9,55% и 9,63% годовых соответственно.