Вероятно восстановление цены акций Uber в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Вероятно восстановление цены акций Uber Technologies в ближайшее время, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Акции Uber упали в цене на 5% после выхода отчета Международного консорциума журналистов, согласно которому компания активно лоббировала смягчение трудового и налогового законодательства, чтобы избежать проверок со стороны властей. Мы считаем, что новость не повлияет на фундаментальную оценку компании, и ожидаем восстановления котировок бумаг эмитента", - пишут эксперты в обзоре.

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