Котировки серебра обладают потенциалом дальнейшего снижения - Банк "Открытие"

Котировки серебра обладают потенциалом для дальнейшего снижения, считает аналитик сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниил Каримов.

"По нашим оценкам, цена на серебро к концу 2022 года может достичь $17-18 за тройскую унцию. И хотя текущие уровни котировок сейчас существенно ниже значений прошлого года и начала текущего, они близки к значению "90th percentile total cash costs" добычи серебра. Это указывает на сохранение потенциала дальнейшего снижения, если оценки глубины мировой рецессии вырастут более значительно", - указывает эксперт в комментарии.

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