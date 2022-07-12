S&P 500 проведет торги вторника, скорее всего, в диапазоне 3820-3880п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую во вторник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3820-3880 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Ближайшей поддержкой для S&P 500 остается диапазон 3600-3660 пунктов. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне, а MACD сигнализирует о продолжении неуверенного позитивного тренда. Котировки подходят к верхней границе узкого нисходящего канала, что в связи с отсутствием позитивных новостных драйверов может привести к продолжению "медвежьего" тренда", - пишут эксперты в комментарии.

Аналитики также отмечают, что на этой неделе участники торгов ожидают публикации данных потребительской инфляции в США за июнь. Консенсус-прогноз закладывает повышение с 8,6% до 8,8%. Если ИПЦ пробьет вверх отметку 9%, это может спровоцировать дальнейшие распродажи в акциях. На этом фоне в СМИ продолжают циркулировать дискуссии о риске ошибки ФРС в борьбе с растущими ценами. Также в последних записках инвестбанков начали появляться сомнения по поводу устойчивости роста числа рабочих мест и потребительской активности, говорится в комментарии.

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