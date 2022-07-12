"Финам" открыл торговую идею: продавать акции НОВАТЭКа с целью 815 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "НОВАТЭКа" с целевой ценой 815 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,7%, топ-приказ: 1040 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Минфин РФ поддержал переход на рубли при оплате СПГ, что, по мнению аналитиков, может создать дополнительные сложности для компании.

"С технической точки зрения бумага пробила текущий уровень поддержки. При объеме короткой позиции 3% и выставлении стоп-заявки на уровне 1040 руб. риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,7", - указывают эксперты "Финама".

ПАО "НОВАТЭК" является крупнейшим российским независимым производителем природного газа. Месторождения и лицензионные участки "НОВАТЭКа" расположены в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). ЯНАО является крупнейшим в России регионом по добыче природного газа, на долю которого приходится около 80% добычи газа в России и порядка 15% мирового объема добычи газа.

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