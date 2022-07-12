Рубль способен вернуться к отметке 55 руб./$1 - "Локо-Инвест"

Рубль способен вернуться к отметке 55 руб./$1, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Возобновившийся рост рубля с конца прошлой недели, полагаем, будет поддержан предстоящими налоговыми и дивидендными выплатами в условиях всё ещё сильного текущего счета и отсутствия конкретики по валютным интервенциям (утреннее интервью главы Минфина Силуанова этот вопрос не прояснило). Рубль способен вернуться к отметке 55 руб./$1, и при паритете или более низком курсе EUR/USD котировки евро к рублю могут оставаться под дополнительным давлением. Точно сказать, когда EUR/USD развернётся, сложно, но в обозримой перспективе текущая диспозиция в паре евро-доллар сохранится", - пишет эксперт.

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