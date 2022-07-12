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12 июля 2022 года 12:11

Рубль способен вернуться к отметке 55 руб./$1 - "Локо-Инвест"

Рубль способен вернуться к отметке 55 руб./$1, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Возобновившийся рост рубля с конца прошлой недели, полагаем, будет поддержан предстоящими налоговыми и дивидендными выплатами в условиях всё ещё сильного текущего счета и отсутствия конкретики по валютным интервенциям (утреннее интервью главы Минфина Силуанова этот вопрос не прояснило). Рубль способен вернуться к отметке 55 руб./$1, и при паритете или более низком курсе EUR/USD котировки евро к рублю могут оставаться под дополнительным давлением. Точно сказать, когда EUR/USD развернётся, сложно, но в обозримой перспективе текущая диспозиция в паре евро-доллар сохранится", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ


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