Рынок акций РФ утром снижается вслед за миром, среди лидеров отката АФК "Система" и Petropavlovsk

Москва. 12 июля. Рынок акций РФ утром во вторник снижается на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (дешевеют нефть и металлы) из-за новой вспышки заболеваемости COVID-19 в Китае. Индекс Мосбиржи опустился ниже 2130 пунктов во главе с бумагами финансовых компаний, среди лидеров снижения выступают бумаги "Системы" из-за рекомендаций совета директоров не выплачивать дивиденды за 2021 год, также лидируют в откате бумаги Petropavlovsk из-за временной приостановки торгов этими бумагами в Лондоне (на LSE).

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2125,74 пункта (-1,7%), индекс РТС - 1128,29 пункта (-2,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 5,4%.

Доллар вырос до 59,33 рубля (+0,43 рубля).

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-5,4%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-3,7%), акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-3,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,9%), "Московской биржи" (-2,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,3% и -0,2% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -1,6% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%).

Накануне вечером АФК "Система" сообщила, что совет директоров АФК рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Решение принято с учетом сохраняющейся высокой рыночной волатильности и приоритетности обеспечения финансовой устойчивости и достаточной ликвидности корпорации, поясняется в релизе.

Годовое общее собрание акционеров, на котором будет рассматриваться вопрос о дивидендах, пройдет 12 августа в заочной форме. Дата определения лиц, имеющих право на участие в ГОСА, - 20 июля.

Также совет директоров внес изменения в дивидендную политику АФК "Система", касающиеся порядка выплаты дивидендов акционерам. О каких именно изменениях идет речь, в сообщении не указано. Дивидендная политика "Системы" на 2021-2023 годы была представлена в мае прошлого года, по ней в 2022 году планировалось выплатить дивиденды в размере не менее 0,41 рубля на обыкновенную акцию; базовый объем дивидендов - около 4 млрд рублей. В соответствии с дивполитикой, в 2023 году корпорация может выплатить 0,52 рубля на акцию (базовый объем дивидендов - около 5 млрд рублей).

Акции Petropavlovsk упали до 2,8 рубля за штуку (-25,9%). Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) временно приостановило листинг бумаг Petropavlovsk на LSE по просьбе компании, говорится в сообщении биржи.

Как добавила компания, она обратилась с заявлением о снятии с торгов акций на LSE и конвертируемых евробондов-2024, кроме того, предлагается со временем снять с торгов акции на "Мосбирже" и евробонды-2022.

Petropavlovsk сообщил, что совет директоров принял решение о подаче заявления в суд для назначения Алистера Мэнсона, Тревора Биньона и Джо Роллса из компании Opus Business Advisory Group в качестве внешних управляющих компании, то есть запустить процедуру несостоятельности.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, цены на нефть Brent и WTI вновь стремятся к ближайшим поддержкам $103,5 и $101,5 за баррель соответственно, преодоление которых может предвещать падение до новых локальных минимумов на рисках еще более ограниченного мирового спроса. Во вторник выйдут ежемесячные отчеты ОПЕК и Минэнерго США, наиболее интересными в которых будут прогнозы на среднесрочную перспективу.

Индекс Мосбиржи еще накануне пробил нижнюю границу краткосрочного диапазона 2180-2280 пунктов и теперь обновляет минимумы с конца февраля с рисками развития нисходящего движения к следующей поддержке 2050 пунктов.

Мировой аппетит к риску в целом по-прежнему невысок, в связи с чем по акциям можно ожидать преобладания продаж. Положительно повлиять на динамику котировок бумаг "Газпрома" могут заверения министра финансов РФ Силуанова в том, что недавний отказ компании от дивидендов не означает сохранения аналогичной практики на последующие годы, отмечает Кожухова.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, фьючерсы на нефть Brent торгуются вблизи зоны сопротивления $107-108 за баррель. Если котировкам не удастся пройти этот рубеж, то появятся все шансы на повторный спуск в район $100 за баррель. В альтернативном сценарии целью роста котировок может стать уровень $115 за баррель.

В крупных городах Китая продолжают фиксировать случаи заражений COVID-19, причем появляются новости о новой более заразной вариации омикрон-штамма. В рамках политики "нулевой терпимости" власти КНР в любой момент могут ввести жесткие ограничения, чтобы купировать вспышку инфекции. Борьба с заболеванием продолжается с апреля и пока не увенчалась успехом. Все это время спрос на топливо в стране, втором крупнейшем потребителе мира, оставался подавленным.

Президент Бразилии объявил, что страна может начать закупки дизельного топлива из России в течение 60 дней. По его словам, цена топлива гораздо более выгодна, чем у других поставщиков. Это позитивные новости для российских экспортеров, поскольку договоренности с другими странами вне ЕС повышают шансы на то, что стране удастся переориентировать большую часть поставок до конца года и масштабных потерь в добыче на фоне эмбарго удастся избежать. Для цен на нефть это умеренно негативный фактор, поскольку дает повод для пересмотра прогнозов по нефтяному балансу в мире в сторону более насыщенного рынка, считает Галактионов.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, настроения на глобальных рынках резко испортились из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Китае и угроз относительно рецессии. Рост заболеваемости отмечается и в европейских странах, что вместе с ужесточением монетарной политики может привести к негативным последствиям для экономики.

Во вторник утром внешний фон сохранятся негативным. Ключевые азиатские индексы снизились, в аутсайдерах Китай и Гонконг на фоне приостановки работы казино вследствие коронавирусных ограничений. Нервозность инвесторов в ближайшее время сохранится перед публикацией в среду данных по инфляции (CPI) в США, а также перед выходом в четверг отчетов банков JPMorgan и Morgan Stanley (SPB: MS).

Рынок акций РФ остается под давлением из-за угрозы ужесточения антироссийских санкций. Акции "Газпрома" (185,3 рубля) просели из-за временной остановки прокачки газа по "Северному потоку 1" для планового ремонта. Бумаги не смогли найти поддержку на уровнях выше 200 руб., и текущая техническая картина, скорее, указывает на продолжение снижения.

Техническая картина по индексу МосБиржи также указывает на возможное продолжение снижения. Актуальным для индекса МосБиржи диапазоном на ближайшее время можно считать 2000-2200 пунктов, полагает Соловьев.

В США индексы акций накануне снизились на 0,5-2,3%, максимальными темпами более чем за неделю, на фоне новой вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией в Китае, а также в ожидании свежих данных об инфляции в Штатах.

Согласно официальным данным, в воскресенье в КНР было выявлено 352 новых случая COVID-19. Среднее число заболевших на прошлой неделе превышало 300 в день, что является максимумом с мая.

Эксперты опасаются, что рост заболеваемости приведет к новой волне карантинных ограничений в КНР, что может негативно сказаться на спросе внутри страны и замедлить темпы роста мировой экономики.

Кроме того, в среду будут опубликованы данные о темпах роста потребительских цен в США. Ожидается, что инфляция в июне обновила 40-летний рекорд и достигла 8,8% по сравнению с 8,6% месяцем ранее.

Также инвесторы начинают готовиться к сезону корпоративной отчетности, который начнется во вторник с публикации данных PepsiCo. В среду финансовые показатели за второй квартал представит Delta Air Lines (SPB: DAL), в четверг - банки JPMorgan и Morgan Stanley.

Федеральная резервная система США может продолжить быстрое повышение базовой ставки в этом году, не вызывая рецессии, полагает президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик.

Во вторник в Азии также преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,8%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,2%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX просели на 0,5-1,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 снизился на 0,7%).

Цены производителей в Японии в июне взлетели на 9,2% относительно того же месяца прошлого года из-за повышения стоимости энергоносителей и другого сырья. Показатель вырос по итогам 16-го месяца подряд. Аналитики ожидали менее значительного подъема - на 8,8%.

Трейдеры ждут данных об изменении ВВП КНР во втором квартале, а также показателей розничных продаж и внешней торговли за июнь, которые будут опубликованы в течение этой недели. По прогнозам аналитиков, они могут подтвердить серьезное ухудшение ситуации в экономике страны, пишет Trading Economics.

На нефтяном рынке цены также снижаются на опасениях сокращения спроса на топливо в Китае, где фиксируется рост заболеваемости коронавирусом.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $105,09 за баррель (-1,9% и +0,1% в понедельник), августовская цена WTI - $101,76 за баррель (-2,2% и -0,7% накануне).

Власти Китая фиксируют рост новых случаев заболеваний COVID-19 и принимают меры для сдерживания распространения инфекции. По данным Trading Economics, ограничения на передвижения так или иначе затронули уже более 30 млн китайцев. Участники рынка опасаются, что новая вспышка коронавируса может привести к сокращению спроса на топливо в крупнейшем импортере углеводородов в мире.

Рынок также ждет визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Байден, как ожидается, встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, а также с лидерами других арабских стран, включая Египет, Иорданию, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты.

Президент США, как ожидается, затронет вопрос наращивания добычи нефти в регионе, однако, даже если ему удастся заручиться такими обещаниями, последствия для рынка могут оказаться незначительными, поскольку резервные мощности государств ОПЕК ограничены.

Кроме того, трейдеры с опасением восприняли данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) о том, что число длинных позиций во фьючерсах на Brent и WTI на минувшей неделе упало до минимума с 2020 года.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката кроме Petropavlovsk выступили акции ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (-15,3% и -17,2% "префы"), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (-5,1%), EMC (MOEX: GEMC) (-4,3%), акции "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-4,2%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-3,5%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (-3,3%), MDMG (MOEX: MDMG) (-2,8%).

Подорожали бумаги ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+15,6%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+6%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+3,4%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+1,4%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 9,6 млрд рублей (из них 2,76 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,35 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 516,07 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").