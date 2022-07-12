Справедливая доходность новых бондов МТС-банка находится в диапазоне 10,8-10,9% - Инвестбанк Синара

Справедливая доходность нового выпуска 3-летних облигаций МТС-банка серии 001P-02 находится в диапазоне 10,8-10,9%, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

МТС-Банк установил 15 июля датой сбора заявок на 3-летние облигации серии 001P-02 на сумму 5 млрд руб., отмечается в комментарии. Ориентир ставки квартального купона - КБД на сроке 3 года + не более 230 б. п. По выпуску предусматривается ковенант, согласно которому у инвесторов возникает право предъявить облигации к досрочному выкупу в случае снижения доли ПАО "МТС" ниже контрольной.

Аналитик подчеркивает, что на конец понедельника значение КБД на сроке 3 года составляло 8,5% годовых, таким образом, ориентир по купону находится на уровне 10,8%, что соответствует доходности 11,2% годовых.

"Учитывая текущие уровни доходностей компаний финансового сектора с сопоставимыми кредитными рейтингами и единственный обращающийся старший выпуск МТС, доходность которого составляет 10,5% при дюрации 0,9 года, мы считаем, что справедливая доходность по новому выпуску находится в районе 10,8-10,9% годовых", - пишет Афонин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.