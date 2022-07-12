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12 июля 2022 года 10:35

Рубль волатилен к доллару и евро на старте торгов под влиянием разнонаправленных факторов

Москва. 12 июля. Доллар США и евро демонстрируют резкие изменения на "Московской бирже" во вторник утром, после снижения в первую минуту торгов обе валюты перешли к росту. Рубль после укрепления по итогам первой минуты торгов перешел к снижению к бивалютной корзине под влиянием разнонаправленных факторов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 58,51-58,95 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 58,8975 руб./$1 (-0,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 58,9575 руб./EUR1 (-27 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 12,29 коп. к уровню закрытия 11 июля, до 58,92 руб.

Доллар при этом оказался на 2,41 руб. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 2,85 руб. ниже официального курса.

Уже в 10:02 МСК курс доллара США составил 59,1975 руб./$1, что на 29,75 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 59,245 руб./EUR1, подорожав на 25,5 коп. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 27,8 коп. - до 59,22 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует рост волатильности при открытии торгов под влиянием разнонаправленных факторов, после укрепления в первую минуту сессии перешел к заметному снижению в обеих парах. Министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью, опубликованном во вторник в газете "Ведомости", заявил, что закупки валют по бюджетному правилу должны быть в валютах дружественных стран.

"Закупки валют недружественных стран, прежде всего долларов и евро, сейчас невозможны. В обозримом будущем картина не изменится. Для нас эти валюты токсичны: наши резервы заморожены, активы бизнеса арестованы, вводятся ограничения на расчеты. С валютами дружественных стран проблем нет, поэтому если и принимать решение о возобновлении бюджетного правила, то интервенции должны производиться только в таких валютах. Тогда через кросс-курсы будет меняться отношение рубля к доллару и евро. Но конкретные валюты я не хотел бы называть", - сказал глава Минфина.

Силуанов в интервью подчеркнул, что решение о разморозке средств нерезидентов будет зависеть от зеркальных действий со стороны западных стран.

"Давайте еще раз вспомним, почему были введены такие меры. Западные страны заблокировали у себя деньги наших компаний, золотовалютные резервы страны заморожены. Поэтому решение об открытии счета капитала, разморозке средств нерезидентов будет зависеть от зеркальных действий со стороны западных стран", - отметил Силуанов в беседе с изданием.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в первом полугодии 2022 года составило $138,5 млрд, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года ($39,7 млрд). Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной накануне на сайте Банка России.

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами РФ в первом полугодии 2022 года увеличилось в 2,6 раза, до $158,4 млрд, по сравнению с $60,5 млрд за аналогичный период 2021 года.

Рынки ждут публикации данных по инфляции в США в июне. Эксперты ожидают, что потребительские цены в стране выросли на 8,8% в годовом выражении против подъема на 8,6% месяцем ранее, что означает, что инфляция продолжает удерживаться на максимальном более чем за 40 лет уровне. Статистика министерства труда США будет опубликована в среду.

Дальнейшее ускорение инфляции будет способствовать повышению ключевой ставки в США на очередные 75 базисных пунктов (б.п.) на июльском заседании Федеральной резервной системы (ФРС).

ФРС может продолжить быстрое повышение базовой ставки в этом году, не вызывая рецессии, полагает президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик. Количество рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце увеличилось на 372 тыс., безработица осталась на уровне 3,6%, сообщило министерство труда на прошлой неделе. "Это говорит мне о том, что у экономики есть достаточный импульс, - сказал Бостик. - Это не похоже на рецессию".

С марта Федрезерв поднял процентные ставки на 150 базисных пунктов с уровней, близких к нулевым. Глава ФРБ Атланты сказал, что он поддерживает повышение еще на 150 б.п. в этом году, включая еще один существенный подъем сразу на 75 б.п. на следующем заседании, которое состоится через две недели. Это может стать самым быстрым увеличением ставок с 1994-1995 годов, отмечает The Wall Street Journal.

Цены на нефть опускаются в ходе азиатских торгов во вторник на опасениях сокращения спроса на топливо в Китае, где фиксируется рост заболеваемости коронавирусом.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:10 МСК во вторник составляет $104,91 за баррель, что на 2,04% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $101,69 за баррель, что на 2,31% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Власти Китая фиксируют рост новых случаев заболеваний COVID-19 и принимают меры для сдерживания распространения инфекции. По данным Trading Economics, ограничения на передвижения так или иначе затронули уже более 30 млн китайцев. Участники рынка опасаются, что новая вспышка коронавируса может привести к сокращению спроса на топливо в крупнейшем импортере углеводородов в мире.

Рынок также ждет визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Байден, как ожидается, встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, а также с лидерами других арабских стран, включая Египет, Иорданию, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты.

Президент США, как ожидается, затронет вопрос наращивания добычи нефти в регионе, однако, даже если ему удастся заручиться такими обещаниями, последствия для рынка могут оказаться незначительными, поскольку резервные мощности государств ОПЕК ограничены.

Кроме того, трейдеры с опасением восприняли данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) о том, что число длинных позиций во фьючерсах на Brent и WTI на минувшей неделе упало до минимума с 2020 года.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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