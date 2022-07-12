Возможно падение индекса Nasdaq ниже 10000п на горизонте до конца 2022г - BCS Express

Возможно падение индекса Nasdaq Composite ниже 10000 пунктов на горизонте до конца текущего года, говорится в комментарии эксперта BCS Express Михаила Зельцера.

"Закрытие понедельника на рынках акций США прошло с понижением, что в итоге перекрыло успех американских покупателей четверга. Ведущие бенчмарки снизились на 0,5-2,3%, закономерно лидировал высокорисковый Nasdaq, отражающий динамику компаний роста. Именно последние находятся в области повышенного риска на фоне ускоренной нормализации денежно-кредитной политики ФРС в эпоху высокой и продолжительной инфляции. Так, если на этапе экономического роста компании, ставящие на экстенсивное расширение бизнеса, "снимают сливки", то при сжатии ликвидности возникают повышенные долговые обязательства и не все корпорации могут переложить возросшие расходы на конечного потребителя, - пишет аналитик инвестиционной компании. - Отсюда и мощнейшее падение высокотехнологичного Nasdaq, потерявшего со своего пика 2021 года свыше 30%, и, скорее всего, это не предел. На горизонте 2022 года не удивимся скатыванию бенчмарка под планку 10000 пунктов, что и будет отражать стоимость фондирования ЦБ выше 3% при текущих 1,75%. Что касается бенчмарка широкого рынка S&P 500, то там вновь возникает риск тестирования поддержки на 3800 пунктах, и, судя по красным утренним фьючерсам у 3835 пунктов, на основной сессии рынка во вторник инвесторам предстоит "обороняться".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.