Инвестбанк Синара подтверждает позитивную оценку акций Мечела и Распадской

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает позитивную оценку акций "Мечела" и "Распадской", несмотря на снижение цен на коксующийся уголь, говорится в обзоре банка.

Согласно последним данным, средняя внутренняя цена на коксующийся уголь на июль - сентябрь установлена на уровне около $170/т или 10 000 руб./т, с резким снижением на 60% к/к, отмечает аналитик Дмитрий Смолин. Внутрироссийские цены на коксующийся уголь обычно устанавливаются на квартальной основе в ходе переговоров между сталелитейными компаниями и производителями угля.

Аналитик полагает, что снижение цен в целом ожидалось рынком и вызвано ослаблением спроса со стороны производителей стали, укреплением рубля к доллару и уменьшением мировых цен на коксующийся уголь.

"Мировая цена на твердый коксующийся уголь снизилась на 26% с начала года до $268/т (FOB Австралия) на текущий момент - на фоне замедления темпов производства китайского сталелитейного сектора, что оказывает давление на глобальные сырьевые цены. Внутренняя цена на коксующийся уголь сейчас на уровне экспортной, около $200-210/т (CFR Китай), в то время как в 2К22 премия к экспортной цене превышала 100%. Несмотря на снижение цен, акции "Распадской" и "Мечела" остаются, по нашему мнению, привлекательными с EV/EBITDA 2022П на уровне 0,9 и 1,5 соответственно; мы сохраняем положительный взгляд на компании", - пишет Смолин.

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