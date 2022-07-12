Возможна стабилизация рубля около 58-59 руб./$1 на торгах во вторник - Sber CIB

Возможна стабилизация курса рубля около уровней 58-59 руб./$1 на торгах во вторник, считают аналитики Sber CIB.

"Ночью вышло интервью министра финансов Антона Силуанова, в котором он отметил, что Минфин может возобновить покупки валюты, чтобы "воссоздать систему предсказуемости курсообразования". Кроме того, министр заявил, что "доллар по 50 рублей - это не наша новая реальность". Не исключено, что во вторник вырастет спрос на иностранную валюту, а укрепление рубля замедлится и он стабилизируется около 58-59 руб./$1", - пишут эксперты инвестбанка.

"Нефтяной рынок обеспокоен тем, что во многих китайских городах вводятся новые карантинные ограничения после появления подварианта "омикрона" BA.5.2.1. В течение дня будут опубликованы ежемесячные отчеты по рынку нефти от ОПЕК и Минэнерго США. Если они снизят прогнозы спроса на нефть на следующий год, стоимость фьючерса на нефть марки Brent может подешеветь до $103,7 за баррель", - указывают аналитики.

"Доходности ОФЗ до трех лет в понедельник почти не изменились, а на остальных участках повысились в среднем на 5 б.п. Цены снизились благодаря ослаблению рубля и комментариям зампреда ЦБ Алексея Заботкина о том, что основные предпосылки для дефляции в России не сформировались. По нашему мнению, до выхода данных по недельной инфляции в России в среду ОФЗ в основном будут торговаться в боковом тренде", - отмечают в Sber CIB.

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