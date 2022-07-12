Доходность 10-летних ОФЗ может понизиться до 8-8,5% до конца года - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ может понизиться до 8-8,5% до конца текущего года мере снижения ключевой ставки ЦБР, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Доходность гособлигаций срочностью до одного года в понедельник снизилась в среднем на 18 б.п. (до 8,11% по 1-летним ОФЗ), доходность гособлигаций срочностью более 10 лет выросла на 4 - 10 б.п. (до 9,01% по 10-летним ОФЗ). Давление на цены длинных бумаг оказывало снижение склонности к риску на фоне опасений замедления мировой экономики в связи с ужесточением монетарной политики центробанками. Кроме того, инвесторы негативно восприняли данные по росту заболеваемости COVID-19 в Китае и Европе", - отмечает эксперт банка.

Монастыршин подчеркивает, что спрос на короткие ОФЗ поддержали данные по замедлению инфляции в РФ в июне до 15,9% г/г по сравнению с 17,1% в мае. Укрепление рубля на данных о рекордном профиците внешней торговли РФ в I полугодии 2022г и ослабление ожиданий возобновления валютных интервенций Минфина РФ также способствовали покупкам коротких ОФЗ.

"Мы считаем рост доходности длинных ОФЗ привлекательной возможностью для увеличения доли данных бумаг в портфеле. По мере снижения ставки ЦБР ждем снижения доходности 10-летних ОФЗ в диапазон 8,0 - 8,5% до конца этого года", - прогнозирует аналитик ПСБ.

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