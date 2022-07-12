Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика в России, Европе и США:

- Сальдо торгового баланса в России за февраль;

- Индекс экономических настроений ZEW в Германии и еврозоне за июль;

- Индекс настроений малого бизнеса от NFIB в США за июнь;

- Ежемесячные отчеты по рынку нефти от ОПЕК и Минэнерго США;

- Недельные данные Американского института нефти по запасам углеводородов в хранилищах.

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