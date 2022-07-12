Цены рублевых корпбондов во вторник могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 12 июля. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; при этом сдерживать активность продавцов будут ожидания очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 22 июля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Снижение американских фондовых индексов в понедельник стало максимальным более чем за неделю на фоне новой вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией в Китае, а также в ожидании свежих данных об инфляции в США. Согласно официальным данным, в воскресенье в КНР было выявлено 352 новых случая COVID-19. Среднее число заболевших на прошлой неделе превышало 300 в день, что является максимумом с мая. В Макао, мировом центре азартных игр, для борьбы со вспышкой коронавируса с понедельника закрыли все казино на неделю. Всем жителям региона предписано оставаться дома по крайней мере в течение пяти дней. В последний раз казино в Макао закрывали в феврале 2020 года на 15 дней. Эксперты опасаются, что рост заболеваемости приведет к новой волне карантинных ограничений в КНР. Это может негативно сказаться на спросе внутри страны и замедлить темпы роста мировой экономики.

Кроме того, в среду будут опубликованы данные о темпах роста потребительских цен в США. Ожидается, что инфляция в июне обновила 40-летний рекорд и достигла 8,8% по сравнению с 8,6% месяцем ранее. Если подъем цен будет более значительным, в районе 9%, то можно наверняка сказать, что руководство Федеральной резервной системы вынесет на рассмотрение возможность повышения процентных ставок сразу на 100 базисных пунктов, даже если в конечном итоге они не предпримут такой шаг, полагают аналитики.

Рынки акций крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов во вторник, исключением выступает только Австралия. Беспокойство инвесторов вызывает новая вспышка заболеваемости COVID-19 в Китае. Также негативным фактором для настроений рынка стало падение фондовых индексов США по итогам торгов в понедельник. Кроме того, трейдеры ждут данных об изменении ВВП КНР во втором квартале, а также показателей розничных продаж и внешней торговли за июнь, которые будут опубликованы в течение этой недели. По прогнозам аналитиков, они могут подтвердить серьезное ухудшение ситуации в экономике страны, пишет Trading Economics.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 МСК опустился на 0,4%. Гонконгский Hang Seng снизился на 1,1% - до минимума за шесть недель. Японский индекс Nikkei 225 упал по итогам торгов 1,87%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:27 МСК потерял 1,1%. Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,07% вслед за подъемом бумаг энергетических компаний и банков.

В свою очередь цены на нефть также снижаются в ходе утренних торгов во вторник на опасениях сокращения спроса на топливо в Китае, где фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК во вторник составила $105,14 за баррель, что на 1,83% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты выросли в цене на 8 центов, до $107,1 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $101,97 за баррель, что на 2,04% ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в понедельник стоимость этих контрактов опустилась на 70 центов, до $104,09 за баррель.

Власти Китая фиксируют рост новых случаев заболеваний COVID-19 и принимают меры для сдерживания распространения инфекции. По данным Trading Economics, ограничения на передвижения так или иначе затронули уже более 30 млн китайцев. Участники рынка опасаются, что новая вспышка коронавируса может привести к сокращению спроса на топливо в крупнейшем импортере углеводородов в мире.

Нефтяной рынок также ждет визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Байден, как ожидается, встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, а также с лидерами других арабских стран, включая Египет, Иорданию, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты. Президент США, как ожидается, затронет вопрос наращивания добычи нефти в регионе, однако, даже если ему удастся заручиться такими обещаниями, последствия для рынка могут оказаться незначительными, поскольку резервные мощности государств ОПЕК ограничены.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,3 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,591 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,575 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 11 июля вырос всего на 0,02% по отношению к пятнице и составил 107,96 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (9-11 июля) 0,08%, поднявшись до 786,11 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГТЛК-001Р-13" (+0,68%), "Газпромбанк БО-17" (+0,56%) и "Аэрофлот П01-БО-01" (+0,4%), а в лидерах снижения - облигации "Европлан-001Р-01" (-0,4%), "ГТЛК-001Р-04" (-0,4%) и "Сбербанк-002Р-01" (-0,32%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "МСБ-лизинг" завершило размещение выпуска облигаций серии 002Р-05 объемом 250 млн рублей, реализовав 38,46% эмиссии. Компания начала размещение 5-летнего выпуска 002Р-05 в октябре 2021 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,25% годовых. Ставка 2-60-го купонов также составила 12,25% годовых. Купоны ежемесячные. С 25-го купонного периода начинается амортизация бондов.

Группа компаний "Самолет" (MOEX: SMLT) 12 июля с 11:00 до 15:00 соберет заявки на 3-летний выпуск облигаций серии БО-П12 объемом 10 млрд рублей. Ориентир доходности - не выше 500 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года.

ГК "ВЭБ.РФ" 14 июля с 11:00 до 15:00 МСК соберет заявки на дебютный 5-летний выпуск "зеленых" облигаций серии ПБО-002Р-33 объемом 30 млрд рублей. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Ориентир доходности - премия к кривой ОФЗ в пределах 190 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 21 июля. Привлеченные от размещения выпуска средства компания планирует направить на рефинансирование проектов в области сохранения и охраны окружающей среды, положительного воздействия на экологию, предотвращения изменения климата или адаптации к его изменению.

ПАО "МТС-банк" 15 июля планирует собрать заявки на 3-летний выпуск облигаций серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей. Ориентир по доходности - премия не выше 230 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 21 июля. По займу предусмотрены ковенанты: в частности, право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу в случае снижения доли ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) ниже контрольной. МТС напрямую и/или косвенно владеет эмитентом на 99,8%.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) установил ставку 28-го купона выпуска облигаций серии БО-01 в размере 9,7% годовых. Банк разместил 10-летние бонды серии БО-01 объемом 10 млрд рублей в октябре 2015 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставки 2-40-го купонов определяются как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купона, плюс премия в размере 0,2%. В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций банка общим объемом 30 млрд рублей, а также два выпуска бессрочных субординированных бондов на 5 млрд рублей.

ООО "Сибнефтехимтрейд" (Тюмень) установило ставку 7-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 16% годовых. Компания разместила выпуск в январе 2022 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15% годовых. Ставка 2-60 купонов рассчитывается как сумма ключевой ставки Банка России, действующей в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, плюс 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% - в дату окончания 60-го купона. Также предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 25-48 купонов.