Индекс Мосбиржи откроет торги вторника снижением на 0,3-1,5% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию во вторник снижением в пределах 0,3-1,5%, в диапазоне 2130-2155 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Индекс Мосбиржи способен заметно просесть в начале торгов под влиянием ухудшившегося состояния внешнего фона, однако внутри дня нельзя исключать попыток его коррекционного технического повышения. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2120, 2100 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2180, 2190 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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