Золото остается под давлением жесткой политики ФРС - "Велес Капитал"

Золото остается под давлением жесткой политики ФРС США, перевешивающей фактор высокой глобальной инфляции и экономической неопределенности, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

Цены на золото остаются у минимумов с сентября 2021 года в преддверии продолжения цикла повышения процентных ставок ФРС и высокой доходности гособлигаций США, которая по 10-летним бумагам вернулась выше 3%, констатирует эксперт.

"С технической точки зрения фьючерсы на золото краткосрочно выглядят перепроданными, но среднесрочно обладают потенциалом развития нисходящего движения к минимуму 2021 года ($1676 за тройскую унцию, где расположена и нижняя полоса Боллинджера месячного графика). После достижения локального пика в $2070 в мае среднесрочный тренд по золоту сменился на нисходящий, а падение на данный момент сдерживает поддержка на уровне $1730, - указывает Кожухова. - Ждать смены как минимум краткосрочных настроений по золоту стоит не раньше закрепления выше сопротивления $1800, пока же риски по драгоценному металлу преобладают понижательные. С фундаментальной точки зрения возобновить восходящий тренд золоту мешает жесткая политика ФРС, которая перевешивает фактор высокой глобальной инфляции и экономической неопределенности".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.