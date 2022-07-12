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12 июля 2022 года 09:16

Цена Brent опустилась до $105,28 за баррель

Снижение американских фондовых индексов в понедельник стало максимальным более чем за неделю. Рынки акций крупнейших государств АТР снижаются в ходе торгов во вторник, исключением является Австралия. Нефть дешевеет во вторник.

Снижение американских фондовых индексов в понедельник стало максимальным более чем за неделю на фоне новой вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией в Китае, а также в ожидании свежих данных об инфляции в США, сообщает MarketWatch.

Согласно официальным данным, в воскресенье в КНР было выявлено 352 новых случая COVID-19. Среднее число заболевших на прошлой неделе превышало 300 в день, что является максимумом с мая.

В Макао, мировом центре азартных игр, для борьбы со вспышкой коронавируса с понедельника закрыли все казино на неделю. Всем жителям региона предписано оставаться дома по крайней мере в течение пяти дней. В последний раз казино в Макао закрывали в феврале 2020 года на 15 дней.

Эксперты опасаются, что рост заболеваемости приведет к новой волне карантинных ограничений в КНР. Это может негативно сказаться на спросе внутри страны и замедлить темпы роста мировой экономики.

Кроме того, в среду будут опубликованы данные о темпах роста потребительских цен в США. Ожидается, что инфляция в июне обновила 40-летний рекорд и достигла 8,8% по сравнению с 8,6% месяцем ранее.

Если подъем цен будет более значительным, в районе 9%, то можно наверняка сказать, что руководство Федеральной резервной системы вынесет на рассмотрение возможность повышения процентных ставок сразу на 100 базисных пунктов, "даже если в конечном итоге они не предпримут" такой шаг, полагают аналитики BMO Capital Markets.

Также инвесторы начинают готовиться к сезону корпоративной отчетности, который начнется во вторник с публикации данных PepsiCo Inc. (SPB: PEP). В среду финансовые показатели за второй квартал представит Delta Air Lines (SPB: DAL), в четверг - банки JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) и Morgan Stanley (SPB: MS).

"Это очень важный сезон, поскольку обвал акций в 2022 году в основном связан с сокращением маржи, а не со снижением прибыли", - полагают аналитики Deutsche Bank.

"Мы находимся в условиях, когда центральные банки собираются продолжать повышение процентных ставок, а основной рыночный настрой говорит о потенциально растущих рисках рецессии. Мы будем смотреть, как рынки реагируют на различные данные, на прибыли, - заявила макростратег BlackRock Лаура Купер. - Это настраивает нас на то, что впереди довольно нестабильный период. Мы осторожны в отношении акций, мы не выступаем за покупку на данном этапе".

Управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес отмечает, что рынок будет сфокусирован на прогнозах компаний на ближайшие кварталы. По его словам, "хотя "медведи" по-прежнему видят возможность падения S&P 500 еще на 10-15%", на рынке усиливаются ожидания разворота к "бычьему" сценарию или хотя бы стабилизации.

Прогнозы PepsiCo и Delta Air Lines "будут действительно важными, у этих ребят невероятное представление о том, как ведет себя потребитель и как, по их ожиданиям, ситуация будет развиваться в течение оставшейся части года", считает главный инвестиционный директор Kleinwort Hambros Фахад Камаль.

Цена акций Twitter (SPB: TWTR) упала в понедельник на 11,3% после того, как Илон Маск отказался от сделки по покупке компании.

Котировки бумаг Apple Inc. (SPB: AAPL) снизились на 1,5% (до $144,87) после роста по итогам пяти предыдущих сессий подряд. Аналитики Monness Crespi Hardt ухудшили оценку их справедливой стоимости сразу более чем на 12% - до $174 со $199. Они ссылаются на рыночную волатильность и возможность рецессии в экономике США. Тем не менее, эксперты сохранили рекомендацию "покупать".

Резко подешевели акции операторов казино, включая Wynn Resorts (SPB: WYNN) - на 6,5%, Las Vegas Sands (SPB: LVS) - на 6,3%, Melco Resorts & Entertainment (SPB: MLCO) - на 9,6%.

Бумаги Uber Technologies (SPB: UBER) потеряли в цене 5,2%. Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) заявил, что компания, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, лоббировала интересы, уклонялась от налогов и мешала работе регулирующих органов в разных странах по мере интернационализации бизнеса. Журналисты ссылаются на внутреннюю переписку и документы компании, которые, по их словам, свидетельствуют о том, что Uber игнорирует законы и пренебрегает правами рабочих.

Стоимость Lululemon Athletica (SPB: LULU) опустилась на 4%, Under Armour Inc. (SPB: UA) - на 3,9% после того, как аналитики Jefferies ухудшили рекомендации для акций производителей спортивной одежды соответственно до "ниже рынка" с "держать" и до "держать" с "покупать".

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник уменьшился на 164,31 пункта (0,52%) и составил 31173,84 пункта. Лидерами снижения выступили бумаги Nike Inc. (SPB: NKE), подешевевшие на 2,6%, Walt Disney Co. (SPB: DIS) и Caterpillar (SPB: CAT) - на 2,3%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день опустилось на 44,95 пункта (1,15%) - до 3854,43 пункта.

Nasdaq Composite по итогам сессии упал на 262,71 пункта (2,26%) и составил 11372,6 пункта.

Рынки акций крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов во вторник, исключением выступает только Австралия.

Беспокойство инвесторов вызывает новая вспышка заболеваемости COVID-19 в Китае. Также негативным фактором для настроений рынка стало падение фондовых индексов США по итогам торгов в понедельник.

Кроме того, трейдеры ждут данных об изменении ВВП КНР во втором квартале, а также показателей розничных продажах и внешней торговли за июнь, которые будут опубликованы в течение этой недели. По прогнозам аналитиков, они могут подтвердить серьезное ухудшение ситуации в экономике страны, пишет Trading Economics.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 МСК опустился на 0,4%. Гонконгский Hang Seng снизился на 1,1% - до минимума за шесть недель.

Лидерами падения котировок на Гонконгской фондовой бирже выступают акции автопроизводителя BYD (-10,4%), интернет-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. (-5,3%), девелопера Country Garden Holdings Co. (-4,1%), фармацевтической Sino Biopharmaceutical Ltd. (-3,6%).

Цена бумаг NIO Inc. упала на 5,3%. Производитель электромобилей объявил о формировании комитета для изучения недавних утверждений о том, что NIO использует "дочернего" производителя аккумуляторов для улучшения финансовых результатов. В конце июня инвестфирма Grizzly Research LLC заявила, что продажи Wuhan Weineng Battery Asset Co., созданной NIO и консорциумом инвесторов, помогли производителю электромобилей увеличить чистую прибыль примерно на 95%, а выручку - на 10%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:26 МСК уменьшился на 1,8%.

Существенное снижение демонстрируют котировки акций технологических компаний, в том числе SoftBank Group (-4,5%), Tokyo Electron (-2,7%) и Keyence (-3%).

Также дешевеют бумаги выпускающей потребительскую электронику Sony (-1,7%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. (-1,2%), финансовых групп Mitsubishi UFJ (-1,5%) и Sumitomo Mitsui (-1,3%).

Стоимость Toyota Motor снижается на 1,7%. Автопроизводитель сообщил о приостановке работы одной из производственных линий на заводе в Мотомати для изучения причин отзыва одной из выпускавшихся здесь моделей.

Цены производителей в Японии в июне взлетели на 9,2% относительно того же месяца прошлого года из-за повышения стоимости энергоносителей и другого сырья. Показатель вырос по итогам 16-го месяца подряд. Аналитики ожидали менее значительного подъема - на 8,8%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:27 МСК потерял 1,1%.

Акции одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. подешевели на 1,2%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,8%.

Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,07% вслед за подъемом бумаг энергетических компаний и банков.

Котировки акций Woodside Energy увеличились на 0,4%, Commonwealth Bank - на 0,8%, National Australia Bank - на 1,4%, Westpac - на 0,4%.

При этом рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 1% и 2,9% соответственно.

Цены на нефть опускаются в ходе азиатских торгов во вторник на опасениях сокращения спроса на топливо в Китае, где фиксируется рост заболеваемости коронавирусом.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 МСК во вторник составляет $105,28 за баррель, что на $1,82 (1,7%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты выросли в цене на 8 центов, до $107,1 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $102,14 за баррель, что на $1,95 (1,87%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в понедельник стоимость этих контрактов опустилась на 70 центов, до $104,09 за баррель.

Власти Китая фиксируют рост новых случаев заболеваний COVID-19 и принимают меры для сдерживания распространения инфекции. По данным Trading Economics, ограничения на передвижения так или иначе затронули уже более 30 млн китайцев. Участники рынка опасаются, что новая вспышка коронавируса может привести к сокращению спроса на топливо в крупнейшем импортере углеводородов в мире.

Рынок также ждет визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Байден, как ожидается, встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, а также с лидерами других арабских стран, включая Египет, Иорданию, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты.

Президент США, как ожидается, затронет вопрос наращивания добычи нефти в регионе, однако, даже если ему удастся заручиться такими обещаниями, последствия для рынка могут оказаться незначительными, поскольку резервные мощности государств ОПЕК ограничены.

Кроме того, трейдеры с опасением восприняли данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) о том, что число длинных позиций во фьючерсах на Brent и WTI на минувшей неделе упало до минимума с 2020 года.

"Опубликованные в пятницу данные CFTC показали, что оптимизм рынка упал до минимума более чем за два года, что подчеркивает отсутствие уверенности в том, что "длинные" позиции в сырьевых товарах являются разумной инвестицией на фоне экономической неопределенности", - сказала старший энергетический трейдер в CIBC Private Wealth Management Ребекка Бэбин.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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