Торги во вторник и среду, скорее всего, определят дальнейшее движение рынка акций РФ - BCS Express

Торговые сессии во вторник и среду, скорее всего, определят дальнейшую тенденцию на российском рынке акций, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Одной из причин, которую сложно достоверно оцифровать, является отсутствие каких-то новых инвестиционных идей и трендов на российском рынке. Дивидендный сезон прошел, корпоративные отчеты за I полугодие пока еще не начали публиковать, а снижение рублевых процентных ставок приостановилось. В такой ситуации рынок начинает выдавливать вниз в сторону наименьшего сопротивления, учитывая невыразительный внешний фон и давление рублевого фактора", - пишет аналитик инвестиционной компании.

"Котировки индекса Мосбиржи закрывались в понедельник ровно на нижней границе трехмесячного боковика. В случае закрепления ниже 2165 пунктов далее цели отката сместятся в сторону 1850-2000 пщунктов. Устоявшийся боковик всем очевиден, и он был достаточно продолжительным, так что при появлении признака полноценного пробоя его нижней границы (возможно, уже во вторник) трейдеры могут активизироваться, в том числе открывая пробойные спекулятивные короткие позиции, - указывает эксперт BCS Express. - Чтобы исправить негативную техническую картину в ближайшее время индексу Мосбиржи необходимо отскакивать и возвращаться к 2200-2240 пунктов. Отмечаем высокую важность сессий вторника-среды в плане определения дальнейшей тенденции".

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