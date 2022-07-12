Цены на нефть останутся, вероятно, в диапазоне $103-105/барр. в ближайшие дни - ПСБ

Цены на нефть марки Brent останутся, вероятно, в диапазоне $103-105 за баррель в ближайшие дни в отсутствие явных триггеров для разворота вверх, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

Аналитик при этом отмечает, что в случае ухудшения сантимента не исключено движение к уровню $100 за баррель.

"Цены на нефть марки Brent продолжают оставаться под давлением негативного сантимента по Китаю, где растет число заболевших коронавирусом, формируя угрозу новой волны заражений и локдаунов, а значит, сокращение спроса на энергоносители. Также давление на сырье оказывает крепкий доллар: индекс DXY находится на многолетних максимумах. Во вторник в фокусе будет статистика по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти, в четверг - от Минэнерго США. В целом сюрпризов не ожидаем", - пишет Крылова в комментарии банка.

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