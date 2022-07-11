Цены евробондов РФ не продемонстрировали в понедельник яркой динамики на фоне бегства инвесторов от риска

Москва. 11 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций не продемонстрировали в понедельник ярко выраженной динамики на фоне бегства инвесторов из рисковых активов в связи с возобновившимся ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Китае. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) умеренно подросли в цене в условиях возросшего спроса участников рынка на "защитные" активы, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 370 базисных пунктов - до 28,54% от номинала (их доходность снизилась на 274 базисных пункта - до 20,7% годовых), в то время как бумаги с погашением в 2042 году снизились в цене на 7 базисных пунктов - до 30,22% от номинала (их доходность выросла на 5 базисных пунктов - до 19,09% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 15 базисных пунктов). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году подорожали на 48 базисных пунктов - до 28,67% от номинала (их доходность снизилась на 25 базисных пунктов - до 17,63% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 15 базисных пунктов - до 28,95% от номинала (их доходность снизилась на 15 базисных пунктов - до 43,36% годовых), бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 60 базисных пунктов - до 27,25% от номинала (их доходность снизилась на 59 базисных пунктов - до 36,11% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене 61 базисный пункт, поднявшись до 28,95% от номинала (их доходность снизилась на 47 базисных пунктов - до 28,41% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2030 году подорожали за день на 11 базисных пунктов - до 28,34% от номинала (их доходность снизилась на 18 базисных пунктов - до 90,45% годовых). При этом самый "короткий" выпуск с погашением в 2023 году потерял в цене 3 базисных пункта, подешевев до 31,58% от номинала (его доходность выросла на 53 базисных пункта - до 135,54% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 11 июля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне влияния противоречивых факторов. При этом такой негативный фактор, как бегство глобальных инвесторов из рисковых активов, компенсируется растущими в цене US Treasuries, что оказывает некоторую поддержку всем евробондам развивающихся стран.

Мировые рынки капитала в понедельник находятся под давлением в связи с возобновившимся ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Китае, что вызывает опасения ухудшения ситуации в мировой экономике. Согласно официальным данным, в воскресенье в КНР было выявлено 352 новых случая COVID-19. Среднее число заболевших на прошлой неделе составляло более 300 в день, что является максимумом с мая. В Шанхае число новых случаев 10 июля превысило 60. Эксперты опасаются, что рост заболеваемости приведет к новой волне карантинных ограничений.

В Макао, мировом центре азартных игр, в качестве меры борьбы со вспышкой COVID-19 с понедельника закрыли все казино на неделю. С середины июня здесь зафиксировали порядка 1,5 тыс. случаев инфицирования, около 19 тыс. человек находятся на обязательном карантине. Всем жителям района с понедельника предписано оставаться дома по крайней мере в течение пяти дней. В последний раз казино в Макао закрывали в феврале 2020 года на 15 дней.

Кроме того, участники рынка опасаются, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики крупнейшими центробанками мира для борьбы с инфляцией может привести к рецессии мировой экономики.

Глобальные инвесторы ждут публикации данных по инфляции в США в июне. Эксперты ожидают, что потребительские цены в стране выросли на 8,8% в годовом выражении против подъема на 8,6% месяцем ранее, что означает, что инфляция продолжает удерживаться на максимальном более чем за 40 лет уровне. Статистика министерства труда США будет опубликована в среду. Дальнейшее ускорение инфляции будет способствовать повышению базовой процентной ставки в США на очередные 75 базисных пунктов на июльском заседании Федеральной резервной системы.

На этом фоне доллар США резко укрепляется к евро и иене. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), подскочил 11 июля на 0,92%, до 107,99 пункта. Более широкий индикатор WSJ Dollar Index прибавляет 1,05%.

Пара "евро/доллар" в ходе торгов опускалась почти до $1,005 по сравнению с $1,0188 на закрытие рынка в пятницу, евро потерял более 1,3% и обновил минимум за 19 с половиной лет. Курс американской валюты в паре с иеной поднялся на 1,15%, до 137,66 иены против 136,1 иены на закрытие предыдущих торгов. Иена обновила минимум за 24 года после того, как глава Банка Японии Харухико Курода подтвердил готовность усилить стимулирование экономики в случае необходимости. Доллар также обновил 20-летние максимумы в парах с датской и норвежской кроной.