Акции "Белуга Групп" интересны для покупки с целью 2850 руб. - "КИТ Финанс Брокер"

Акции "Белуга Групп" интересны для покупки с целевой ценой 2850 руб. за штуку, отмечается в комментарии "КИТ Финанс Брокер".

"Белуга" опубликовала операционные результаты за 6 мес. 2022г, - пишет главный аналитик инвесткомпании Дмитрий Баженов. - Отгрузки компании составили 7,4 млн декалитров, увеличившись на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи собственных брендов выросли на 10,9%. Отгрузки партнерских брендов увеличились на 29,4% - до 1,25 млн декалитров. Также продолжился количественный и качественный рост сети магазинов "ВинЛаб". Компания показала двузначный рост во всех направлениях бизнеса. Таким образом, Белуга, несмотря на экономические санкции в отношении России, демонстрирует положительную динамику показателей. На фоне этого, акции компании за неделю выросли более чем на 8,5%. Рекомендуем накапливать позицию в акциях "Белуга" в диапазоне 2300 - 2450 руб. с целевым ориентиром 2850 руб.".

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