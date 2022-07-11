Sber CIB обновил топ компаний РФ, бумаги которых наиболее привлекательны в настоящее время

Sber CIB внес изменения в топ российских компаний, наиболее привлекательных для инвестирования, сообщается в материале инвестбанка.

Таким образом, в список вошли "НОВАТЭК", "Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ", "РусАл", "Полюс", "Интер РАО" "ФосАгро", "МТС", Segezha, "Магнит.

"Продолжаем следить за нашей подборкой наиболее привлекательных акций. С момента последнего пересмотра подборки в мае индекс Мосбиржи снизился на 13,8%, в то время как акции, входящие в подборку, - лишь на 1,5%. В июне ЦБ ещё раз снизил ключевую ставку до 9,5%, и, вероятно, к концу года она достигнет 7,5%. Этот фактор повышает инвестиционную привлекательность российских акций", - отмечается в комментарии.

"Акции "Газпрома" покидают подборку в связи с решением акционеров не выплачивать дивиденды за 2021г. Мы добавили в подборку акции "НОВАТЭКа", который является бенефициаром высоких спотовых цен на газ. По итогам 2021г компания выплатила рекордные дивиденды. При этом "НОВАТЭК" имеет значительный потенциал роста бизнеса за счёт проекта "Ямал СПГ" и запуска нового проекта по производству сжиженного природного газа - "Арктик СПГ 2", - пишут аналитики инвестбанка.

Эксперты заменили акции "Норникеля" на акции "РусАла". Президент и основной акционер Норникеля Владимир Потанин заявил о начале переговоров о слиянии "Норникеля" и "РусАла". По мнению аналитиков Sber CIB, для акционеров "РусАла" такая сделка откроет возможность участвовать в высокомаржинальном бизнесе "Норникеля" и в распределении дивидендов. Стратеги инвестбанка считают, что объединение компаний несёт риски для "Норникеля", дивиденды которого могут снизиться.

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