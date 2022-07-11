Sber CIB назвал топ дивидендных российских акций, в список вошли "Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ", "РусГидро", "Интер РАО" и "МТС", сообщается в материале инвестбанка.

Аналитики подчеркивают, что в подборке остались акции пяти компаний, которые выплачивают дивиденды. Четыре из них выплатили дивиденды по итогам 2021г и сохраняют шансы на продолжение выплат по итогам 2022г. Совет директоров "ЛУКОЙЛа" не отказался платить дивиденды за 2021г, а лишь рекомендовал отложить решение о выплате до конца 2022 г.

"Сейчас мы исключили из дивидендной подборки акции "Газпрома" в связи с решением акционеров не выплачивать дивиденды за 2021г. Подборку покидают акции "ФосАгро", так как её акционеры тоже не утвердили дивиденды за 2021г. Совет директоров "ФосАгро" даст свои рекомендации по дивидендам на следующем заседании. Хотя компания пока не отказалась от выплаты, поступившая новость представляется негативной для её котировок", - пишут эксперты Sber CIB.

Аналитики также исключили акции "Норникеля". Президент и основной акционер Норникеля Владимир Потанин заявил о начале переговоров о слиянии "Норникеля" и "РУСАЛа". По мнению экспертов, потенциальная сделка несёт риски для дивидендных выплат "Норникеля".

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