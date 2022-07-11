Рубль днем немного дешевеет к доллару и заметно растет к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 11 июля. Доллар США немного подрастает, евро, напротив, активно снижается на "Московской бирже" днем в понедельник вслед за их динамикой на Forex. Рубль укрепляется к бивалютной корзине из-за превышающего роста в паре с евро.

Курс доллара США составил 61,01 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 9 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 61,28 руб./EUR1, подешевев на 1,07 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 43,3 копейки - до 61,1 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленные движения к доллару и евро на дневных торгах вслед за их динамикой на глобальном рынке. Внешние настроения негативны на рисках ухудшения глобальной экономической ситуации, нефть дешевеет из-за новой вспышки COVID-19 в Китае, в результате доллар дорожает к большинству мировых валют.

Рынки ждут публикации данных по инфляции в США в июне. Эксперты ожидают, что потребительские цены в стране выросли на 8,8% в годовом выражении против подъема на 8,6% месяцем ранее, что означает, что инфляция продолжает удерживаться на максимальном более чем за 40 лет уровне. Статистика министерства труда США будет опубликована в среду.

Дальнейшее ускорение инфляции будет способствовать повышению ключевой ставки в США на очередные 75 базисных пунктов (б.п.) на июльском заседании Федеральной резервной системы.

Дефляция в РФ в июне 2022 года составила 0,35% после инфляции в 0,12% в мае, 1,56% в апреле, 7,61% в марте, 1,17% в феврале и 0,99% в январе, сообщил Росстат в пятницу.

За январь-июнь 2022 года цены в РФ выросли на 11,41%.

В результате, по данным Росстата, годовая инфляция в июне замедлилась до 15,90% с 17,10% в мае и 17,83% в апреле (это был максимум с января 2002 года).

Росстат впервые зафиксировал дефляцию в июне за все время наблюдений с 1991 года. Обычно дефляция фиксировалась в августе и реже в сентябре на фоне сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию.

В июне было зафиксировано существенное падение цен на плодоовощную продукцию, но к этому добавилось и снижение цен на непродовольственные товары (на фоне укрепления рубля и после резкого скачка цен в марте), и, если бы не существенный рост цен на услуги в сфере туризма, то дефляция была бы еще более значительной.

Дефляция в июне оказалась даже несколько выше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз экономистов, подготовленный "Интерфаксом", предполагал снижение цен в июне на 0,3%.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 10 июня принял решение понизить ключевую ставку с 11% до 9,5% после трех подряд снижений по 300 б.п. Таким образом, ставка опустилась до уровня, на котором она находилась до конца февраля и жестких антироссийских санкций.

При этом на фоне резкого торможения инфляции, сделавшего апрельский годовой прогноз ЦБ (диапазон 18-23%) очевидно неактуальным, регулятор отступил от своей стандартной практики. Несмотря на то, что заседание 10 июня не было опорным, ЦБ опубликовал новый прогноз по инфляции - 14-17% в 2022 году, сохранив прогноз в 5-7% в 2023 году и 4% в 2024 году.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля по инфляции в 2022 году, равняется 14,6% (снизился с 16,7% по опросу в начале июня), в 2023 году - 6,5%.

Дефляционная тенденция в экономике может реализоваться при низких инфляционных ожиданиях и близком к нулю приросте денежной массы, чего в России пока не наблюдается, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. "О дефляции как таковой в России сейчас говорить неуместно", - сообщил Заботкин в эфире телеканала "РБК".

"Для того, чтобы в экономике сформировалась явная дефляционная тенденция, должны реализоваться как минимум две предпосылки. Первое - это должны сформироваться очень низкие инфляционные ожидания, которые заставляют население и бизнес ожидать дальнейшего снижения цен и, тем самым, сокращать свой спрос. У нас текущая ситуация состоит в том, что инфляционные ожидания сильно возросли в результате событий этой весны. Второе - необходимой предпосылкой является значительное снижение, скажем так, приближение к нулевой отметке темпов роста денежной массы в экономике. У нас об этом тоже речи не идет. Темпы роста денежной массы по данным за май составили 16,2% год к году, что, конечно, весьма далеко от нуля. Более того, эти темпы роста денежной массы вблизи максимумов за весь период таргетирования инфляции с 2014 года", - пояснил зампред ЦБ.

Минэкономразвития и Банк России сейчас расходятся в оценках рисков дефляции при анализе текущей ситуации с ценами. Министр экономического развития Максим Решетников считает, что в России уже наблюдаются признаки раскручивания дефляционной спирали. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина настаивает, что снижение цен в последние недели не является дефляционной спиралью, это коррекция после их резкого роста в феврале-марте.

"На этой неделе можно ожидать возобновления попыток роста "россиянина" благодаря плавному увеличению предложения иностранной валюты - экспортеры начинают подготовку к налоговому периоду. Помешать подъему рубля может сильный отчет по американской инфляции, однако его влияние, как показывает практика, будет опосредованным. На данный момент в центре внимания снова находится отметка 60 руб./$1, утрата которой откроет дорогу к цели на уровне 59 руб./$1. В случае возобновления подъема уверенный прорыв зоны 63 руб./$1 создаст условия для тестирования 65 руб./$1", - полагает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"В первой половине прошлой недели рубль существенно ослаб, и курс пары "доллар-рубль" превысил отметку в 60 руб./$1, в моменте достигая 64,35 руб./$1. Неделю, впрочем, он закончил у 60,92 руб./$1 - во второй половине недели рубль укреплялся в рамках коррекции. Ранее сообщалось, что на прошлой неделе должны быть раскрыты подробности рассматриваемых мер относительно текущей валютной ситуации, и их отсутствие способствовало умеренному укреплению рубля, как и коррекционный рост нефтяных цен. На этой неделе инвесторы продолжат ждать новостей от правительства, и до их появления курс пары "доллар-рубль", вероятно, будет находиться в диапазоне 59,5-62,5 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть ускорили снижение на торгах в понедельник на фоне общего ухода инвесторов от рисков в связи с возобновившимся ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Китае.

Согласно официальным данным, в воскресенье в КНР было выявлено 352 новых случая COVID-19. Среднее число заболевших на прошлой неделе составляло более 300 в день, что является максимумом с мая, отмечает агентство Bloomberg. В Шанхае число новых случаев 10 июля превысило 60. Эксперты опасаются, что рост заболеваемости приведет к новой волне карантинных ограничений и, соответственно, снижению спроса на нефть в Китае.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 МСК в понедельник составляет $104,8 за баррель, что на 2,07% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $102,11 за баррель, что на 2,56% ниже итогового значения предыдущей сессии.

По итогам прошлой недели Brent упала в цене на 4,1%, WTI - на 3,4%.

Краснодарский краевой суд в понедельник приостановил запрет на перевалку нефти Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК), являющимся основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти. Решение было позитивно воспринято участниками рынка, опасавшимися, что приостановка работы КТК приведет к потере поставок на рынок 1,2 млн баррелей нефти в сутки в текущем месяце. Суд заменил запрет на штраф в размере 200 тыс. рублей.

В центре внимания рынка на этой неделе - визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Байден, как ожидается, встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, а также с лидерами других арабских стран, включая Египет, Иорданию, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты.

Президент США, как ожидается, затронет вопрос наращивания странами Персидского залива добычи нефти, однако даже если ему удастся заручиться такими обещаниями, последствия для нефтяного рынка могут оказаться незначительными, поскольку резервные мощности государств ОПЕК ограничены.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК, напротив, немного опустились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 9,41% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 9,46% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 4 б.п. - до 9,53% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 5 б.п. - до 9,55% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 1 б.п. - до 9,63% годовых.