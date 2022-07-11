S&P 500 проведет торги в понедельник в диапазоне 3850-3920п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в понедельник в диапазоне 3850-3920 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

" Ближайшей поддержкой для S&P 500 остается диапазон 3600-3660 пунктов. Индикаторы RSI и MACD не дают определенных сигналов к развороту тренда, однако мы не исключаем отскок до 4000", - пишут эксперты.

Аналитики также напоминают, что PepsiCo опубликует отчетность за второй квартал 12 июля. До сих пор корпорация оставалась прибыльной, несмотря на рост затрат на рабочую силу, транспорт и сырье. Рекордное ускорение инфляции за последние несколько месяцев ставит под вопрос возможность PepsiCo продолжать справляться с растущими издержками и продолжать генерировать прибыль. Консенсус аналитиков закладывает выручку PepsiCo за второй квартал на уровне $19,49 млрд с прибылью на акцию (EPS) в размере $1,74, что означает рост на 1,4% и 1,16% г/г соответственно, отмечается в комментарии.

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