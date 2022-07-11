"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Русской Аквакультуры" с целью 600 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Русской Аквакультуры" с целью 600 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,6%, стоп-приказ: 470 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что в условиях ограниченного импорта компания останется лидером внутреннего рынка, что позволит ей развиваться и наращивать продажи до снятия ограничений. "Русская Аквакультура" может приобрести комплекс "Ф-Траут" в Калужской области мощностью более 500 тонн форели в год, что позволит существенно расширить бизнес компании.

"С технической точки зрения цена акции оттолкнулась от уровня поддержки. Идея на рост бумаги с целью 600 руб. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 470 руб. риск на портфель составит 0,43%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,92", - указывают аналитики "Финама".

"Русская Аквакультура" - российская компания, специализирующаяся на производстве и продаже красной рыбы. Выращивает атлантического лосося и морскую форель в Баренцевом море, а также радужную форель в озерах Республики Карелия в общей сложности на 36 участках.

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