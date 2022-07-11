BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ГидроМашСервис БО-03, РЕСО Лизинг БО-П-11, О''КЕЙ 001Р-03, Брусника финанс 001Р-02 и АФК Система 001Р-13, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Эксперт инвесткомпниии Игорь Галактионов напоминает, что данные от Росстата впервые за 7 недель показали рост цен. Недельная инфляция составила 0,23%, Рост потребительских цен обусловлен индексацией тарифов ЖКХ с 1 июля, так что в целом тенденция к нейтральной динамике цен сохраняется. Это, на взгляд эксперта, позволяет с оптимизмом смотреть на рынок и ожидать снижения ключевой ставки на ближайшем июльском заседании ЦБ. На текущий момент рынки закладывают снижение на 50-100 базисных пунктов.

"Риск-премии в корпоративном секторе снижались в рейтинговых категориях BBB и ниже по национальной шкале. Сильнее всего этот тренд прослеживался в сегменте High Yield. Индекс Cbonds-CBI Ru High Yield G-Spread опустился на 50 б.п. до уровня 732 б.п. Эти значения примерно соответствуют уровням, которые можно было наблюдать в летний период кризисного 2020г. Выглядит справедливым для текущей ситуации. Это значит, что устойчивого направленного снижения g-спредов ожидать не стоит. При этом волатильность риск-премий может оставаться повышенной за счет высокой чувствительности рынка к различным новостным драйверам", - пишет аналитик BCS Express.

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