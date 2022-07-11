Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 60-63 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 60-63 руб./$1, а по паре евро/рубль - 60,5-63,5 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Курс евро к доллару обновил минимумы 20-летней давности. Опасения затягивания энергетического кризиса давят на европейскую валюту. Рубль тем временем снова начал укрепление. Сегодня помочь в стабилизации курса может, помимо прочего, постепенное возобновление импорта в Россию из "дружественных" стран. На рынке нефти, события которого напрямую влияют на курсы валют, отмечается рост цен после предыдущего снижения. Однако не добавляют оптимизма обсуждения очередной волны коронавируса в Китае и Европе и перспективы новых локдаунов, что может подкорректировать спрос на нефть не в лучшую сторону. По-прежнему в центре внимания инвесторов геополитическая риторика мировых лидеров", - пишет эксперт банка.

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