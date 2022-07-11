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11 июля 2022 года 11:40

Рынок акций РФ утром просел к 2200п по индексу МосБиржи, лидирует в откате МТС после отсечки дивидендов

Москва. 11 июля. Рынок акций РФ утром в понедельник просел на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent опустилась ниже $105 за баррель); индекс МосБиржи откатился в район 2200 пунктов во главе с бумагами "Мобильных телесистем", где состоялась отсечка на бирже дивидендов за 2021 год.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2202,07 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1133,95 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 7,1%.

Доллар подрос до 61,18 рубля (+0,26 рубля).

Подешевели акции "МТС" (-11,9%, до 242,35 рубля; дивиденды за 2021 год - 33,85 рубля на акцию), также просели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+7,1%), акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,8%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%).

Канада согласилась отправить в Германию принадлежащую "Газпрому" газовую турбину производства компании Siemens для трубопровода "Северный поток-1", которая находилась на ремонте в Монреале, сообщил канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон. Он отметил, что разрешение на вывоз турбины было выдано после обстоятельных обсуждений с "европейскими друзьями и союзниками", а также Международным энергетическим агентством.

Ранее немецкие официальные лица призвали Канаду найти способ вернуть подпавшую под санкции турбину, опасаясь, что Россия может под этим предлогом остановить газопровод "Северный поток 1" и не даст Германии заполнять свои газовые хранилища перед зимой.

Тем временем, газопровод "Северный поток 1" остановился для планового обслуживания (по графику, плановый ремонт должен продлиться до утра 21 июля), свидетельствуют актуальные данные европейских газотранспортных операторов.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев, в понедельник без дивидендов торгуются акции МТС, что оказывает техническое давление на индекс МосБиржи. В целом негативный сантимент на российском фондовом рынке сохраняется. Вероятным видится сценарий ухода индекса МосБиржи ниже 2200 пунктов, полагает аналитик.

Из значимой статистики недели следует выделить публикацию данных по инфляции (CPI) в США в июне. В четверг стартует сезон отчетности в США, традиционно первыми начинают отчитываться компании банковского сектора: JP Morgan и Morgan Stanley (SPB: MS). Скорее всего, финансовые результаты банковского сектора окажутся неплохими, что окажет рынку общую поддержку, считает Соловьев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, цены на нефть снижаются, настроения на мировых фондовых площадках ухудшились. Поставки по "Северному потоку 1" приостанавливаются до 21 июля по техническим причинам, при этом Канада выдала разрешение на доставку необходимой для завершения ремонта турбины в Германию.

Позитивом для сталелитейного сектора могут стать новости о возможной отмене акциза на жидкую сталь. ММК и НЛМК в среду при этом должны представить операционные результаты за первое полугодие текущего года. Неделя будет характеризоваться началом сезона квартальных отчетностей и на американском рынке, который несет в себе дополнительные понижательные риски в виде возможного ухудшения корпоративных прогнозов, отмечает Кожухова.

Руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также отмечает высокие риски сползания индекса МосБиржи под отметку 2200 пунктов.

Основную угрозу для российского рынка акций несет продолжающийся укрепляться доллар. В самое ближайшее время можно ожидать паритета между долларом и евро на Forex. Рост доллара традиционно приводит к снижению котировок сырьевых ресурсов. В этой связи негативный взгляд сохраняется на бумаги черных металлургов, которые также испытывают давление со стороны укрепляющегося рубля и потери значительной части зарубежных рынков. Эти бумаги могут сходить вниз еще на 15-20%, полагает аналитик.

Канада сообщила о возврате турбины, необходимой для прокачки газа по "Северному потоку". Однако весь газопровод с понедельника остановился на профилактику. В связи с этим драйверов роста акций "Газпрома" пока нет, они уже неоднократно испытывали сильное давление со стороны продавцов при уходе выше 200 руб.

В целом есть риски сползания индекса МосБиржи под отметку 2200 пунктов, где распродажи могут усилиться на технических факторах, полагает аналитик.

В США в пятницу снизились S&P 500 (-0,1%) и Dow Jones (-0,2%), но вырос Nasdaq (+0,1%) пятый день подряд после выхода данных о состоянии рынка труда страны. За минувшую неделю S&P 500 поднялся на 1,9%, Dow Jones - на 0,8%, Nasdaq - на 4,6%.

Количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 372 тыс. при прогнозах роста на 250-268 тыс. Безработица осталась на майском уровне 3,6%, как и ожидалось.

Сильные данные по рынку труда усиливают опасения в отношении инфляции, поскольку компании вынуждены повышать зарплаты из-за конкуренции за ограниченное количество работников, отмечают аналитики. Это повышает вероятность того, что Федеральная резервная система не станет в ближайшее время замедлять процесс подъема процентных ставок, направленный на замедление темпов роста потребительских цен, пишет The Wall Street Journal.

В Азии в понедельник индексы акций снизились за исключением Японии (японский Nikkei вырос на 1,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng упал на 3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,6%).

На нефтяном рынке цены в понедельник снижаются на фоне сигналов очередного роста заболеваемости коронавирусом в Китае, цена Brent находится более чем на $2,6 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии торгов акциями на "Мосбирже" в пятницу.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $104,37 за баррель (-2,5% и +2,3% в пятницу), августовская цена WTI - $102,02 за баррель (-2,6% и +2% в пятницу).

Согласно официальным данным, в воскресенье в КНР было выявлено 352 новых случая COVID-19. Среднее число заболевших на прошлой неделе составляло более 300 в день, что является максимумом с мая, отмечает агентство Bloomberg. В Шанхае число новых случаев 10 июля превысило 60. Эксперты опасаются, что рост заболеваемости приведет к новой волне карантинных ограничений и, соответственно, снижению спроса на нефть в Китае.

В центре внимания рынка на этой неделе - визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию с целью убедить Эр-Рияд нарастить добычу нефти. Байден, как ожидается, встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, а также с лидерами других арабских стран, включая Египет, Иорданию, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты.

По мнению экспертов, любое увеличение добычи Саудовской Аравии может произойти лишь в рамках соглашения ОПЕК+. Однако есть вариант, что Эр-Рияд и ОАЭ будут компенсировать недостаток добычи других стран ОПЕК, в том числе Нигерии и Анголы, отмечают в RBC.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 7,4 млрд рублей (из них 2,39 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,42 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 667,67 млн рублей на акции "МТС").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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